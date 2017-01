Inicia “Encuentro de Voces” en Guantánamo

Con la presentación del tenor Ángel Herrera y la soprano Cristina Delisle, acompañados por la pianista Teresa Manzanares, inició en Guantánamo la séptima edición del Encuentro de Voces que auspicia la filial de Música del Comité provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac).

La Sala de Conciertos Antonia Luisa Cabal (Tusy) fue el espacio escogido para el concierto inaugural en homenaje a los 220 años del natalicio del músico austriaco Franz Schubert (Viena, 31 de enero de 1797-ibídem, 19 de noviembre de 1828), durante el único espacio que promueve la música vocal en formato de cámara, solista y coro en la urbe más oriental.

Halt by the brook, Ständchen, Dia post y Ave María, por el dúo Fratelli, inicialmente, y Du bist die Ruh, An die Nachtigal y Gretchem an Spinrrade, por la Delisle, invitada santiaguera, fueron las piezas schubertianas ovacionadas por el público presente.

También la vocalista cantó obras de Giacomo Puccini y Erick Satie, mientras el dúo integrado por Herrera y Manzanares lo hizo con piezas de Ottorino Respighi, Jules Massenet, G. Verdi y Umberto Giordano, en la apertura del evento que celebra el trigésimo aniversario de la filial guantanamera de la Uneac, los 30 años de vida artística de la maestra y pianista Teresa Manzanares y los 15 del Dúo Fratelli.

Durante la cita de las voces de la ciudad entre ríos, que finaliza el próximo el viernes 20, también se presentarán la Compañía Lírica Albero Dávalos de Guantánamo y el conjunto de música antigua Exsulten, de Bayamo.