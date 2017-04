Israel Rojas: Compromiso desde la canción

Abogado de profesión, Israel Rojas es autor de todos los temas musicales del grupo; cargados de reflexión acerca de la realidad cubana y acompañados con arreglos sonoros contemporáneos que se mueven dentro de los más variados géneros de la música tradicional cubana, con marcada influencia de la nueva trova, el pop y el rock. Foto: Leonel Escalona Furones

Eterno inconforme y crítico de la realidad; sempiterno corazón al lado de los que quieren hacer por Cuba; cantautor y relator de sus verdades hechas verso, Israel Rojas es uno de esos que no teme, en tiempos de industria cultural y vulgarización, apostar por una canción distinta, por esos temas que casi nadie canta, por la necesaria reflexión sociopolítica.

Apenas necesita un incentivo si el contenido de esta entrevista es la nación, los sueños y el destino de sus hijos. Queriendo o no, las letras de Buena Fe han devenido arsenal para los que intentan, de a poco y sin cansancio, construir un país mejor.

“Al lado de los que quieren hacer, nunca de los que quieren destruir, nos vas a encontrar”, asevera como quien se sabe, desde el arte, comprometido con el futuro del archipiélago.

Triada pensamiento-intento-sentimiento…

“Eso viene de Martí. Dice Armando Hart que el aporte más significativo del Apóstol a la filosofía es incorporarle a los conceptos clásicos de ser y pensar, precisamente el sentir. Para mí también es imposible que el ser humano pueda acometer algo si no tiene esos tres elementos. Es mi forma de vivir sin arrepentimientos.

“Yo prefiero que me odien por lo que soy, a que me quieran por lo que no soy; vivir tranquilo con mi conciencia y con la convicción de que hay una relación total entre lo que somos, pensamos y reflejamos en nuestras melodías”.

¿Un compromiso desde la canción?

“Si. Tenemos un compromiso con lo que haga a Cuba un país mejor y aportamos desde lo que sabemos hacer, nuestra música.

“No sé si por nuestra historia o fue la Revolución, lo cierto es que la soberbia nos ha llevado a tal punto que creemos que el futuro del país es de otros. Cuba cambia, ya no está Fidel y hay que construir nuevamente los consensos, generar un pacto social en el que pensemos todos hacia donde apuntar, socializar y repensar la política”.

Te refieres a formas más efectivas de participación social…

“En este momento nos toca a cada cual participar desde nuestra esfera en la sociedad, y al gobierno organizar, reenamorar. Nuestras organizaciones deben entender que es tiempo de convencer a la gente, conquistar...

“En esa línea, nuestras composiciones no pueden alejarse de la sociedad, del compromiso que tenemos de alertar que “si esto se jode” nos toca la realidad de los más pobres; y yo quiero que la preocupación de mis hijos sea que su novia le puso los cuernos o salió mal en una prueba, no la droga o la inseguridad social, que son la realidad en varios países”.

Sin embargo la industria cultural cubana no privilegia la canción inteligente…

“Hay serios problemas en eso, pues se está priorizando el consumo por encima de los valores artísticos, estéticos y éticos.

“En ello inciden –desde mi visión de cantautor- un grupo de factores que deben cambiar, porque de lo contrario se contribuye al triunfo de los que tienen un proyecto destrozador de la nación. Por eso hay que buscar la manera para que quienes impulsan proyectos inteligentes, sigan echando pa´lante”.

Desde la canción Guantanamero hasta La tempestad, del disco Sobreviviente, se percibe una evolución en la manera de contar la realidad…

“Eso es precisamente lo que sabemos hacer, canción de reflexión. Es lo que yo sé hacer como creador, aunque sé que no soy un gran intérprete.

“De hecho, Sobreviviente se parece al Buena Fe que somos nosotros después de 17 años. Cada disco nuevo es distinto, porque en ellos volcamos las inquietudes propias de la época que vivimos y esta producción, es el Buena Fe que somos justamente ahora, con formas más reflexivas de hacer las cosas, resultado de los exabruptos, del rodar para aquí y para allá, de los que nos quieren para bien y para mal…

“Nos pareció interesante contar historias de sobrevivencia, trece en total. Llevábamos dos años buscando por donde encauzarlas –porque las letras van naciendo independientes, pero armar un CD es complicado- tratamos de darle a cada una su justo lugar dentro de un concepto único para que, cuando pasen los días y la gente lo haya escuchado dos o tres veces, pueda entender por qué se llama así.

¿Qué respuesta han recibido del público?

“Estamos muy felices con el resultado del material en estudio. Cuando terminamos cada uno de los temas quedamos satisfechos, y para asombro nuestro ha sido Sobreviviente la producción que más rápido ha logrado imantar a la gente.

“Todos nuestros discos –confiesa- se abrieron paso entre el público, pero este ha prendido rápido, un fenómeno raro pero bonito.

Humildemente pensamos que es un trabajo bien pensado, bien logrado… Ojalá que el próximo disco nos traiga también esta buena fortuna”

No obstante los patrones de consumo, las tecnologías, la moda, los no pocos ataques, Buena Fe sigue apostando por contar en sus canciones la patria, con toda la complejidad que eso implica, y no ha dejado por eso de llenar conciertos….

“La Cuba de hoy es más el resultado de lo que se pudo, que lo que se quiso. No todo ha salido bien, pero la patria –en toda la magnitud del enunciado- va más allá del estado, es más que una composición social. La patria es un sueño, reúne los mejores sueños de sus hijos.

“Por eso hay que seguir intentando tener un país en que los cubanos encuentren razones para ser felices. Y en ese camino vamos a estar nosotros, componiendo melodías.

“De Guantanamero a La tempestad o lo que venga después, lo que podrán encontrar en Buena Fe es una vocación de construcción social, de dialogar, de arrojar luz allí donde las sombras imperan, desde la canción”.