Bailaron en Nueva Orleans con el Changüí Guantánamo

De calurosa y fraterna la acogida al Changüí Guantánamo en la ciudad estadounidense de Nueva Orleans calificó José Andrés Rodríguez Ramírez, integrante de la agrupación, a su regreso este lunes de la 47 edición del Festival de Jazz y Patrimonio que se efectuó en dicha urbe del 28 de abril al 7 de mayo.

En declaraciones a Venceremos Rodríguez Ramírez reconoció que los invitaron a ese festival, que expande sus fronteras hacia otros géneros, porque “el changüí al igual que el jazz se caracteriza por realizar descargas instrumentales, en el tres, los bongoes y otros instrumentos.

“Nos comentaron que planearon invitar a Cuba desde el año 99, pero solo ahora, con la normalización de las relaciones entre ambos países pudieron lograrlo. Los organizadores del Festival expresaron su alegría de que participara por fin en el encuentro una delegación cubana de artistas y artesanos”.

“Nos impresionó mucho la ciudad de Nueva Orleans por donde pasó el huracán Katrina en el 2005 y que aún no se ve totalmente recuperada de aquel desastre - cuenta José Andrés.

“En muchas de las casas, la mayoría de madera y levantadas a gran altura del suelo, todavía se pueden ver las cruces rojas que simbolizaban que en su interior tenían un cuerpo.

“Por eso, antes de cada presentación nuestro director Carmelo Irve Suterán, nos animaba a entregar el corazón en el escenario. Era también nuestro homenaje a esa ciudad que tanto había sufrido”.

Durante el festival la agrupación guantanamera, premio CUBADISCO en los años 2000 y 2004, se presentó junto a los Van Van, la Conga de Los Hoyos, de Santiago de Cuba, la rapera Telmarys, el Septeto Santiaguero y Usaín del Monte, entre otros.

Los acompañaron, además, una representación de artesanos y artistas cubanos que pusieron de manifiesto las particularidades de nuestra cultura. “Estábamos en un escenario improvisado, era en un hipódromo en la parte norte de la ciudad, parecía más una feria, pues personas de diferentes nacionalidades intercambiaban con nosotros y el resto de los invitados, contradictoriamente la prensa acreditada que estuvo presente, nunca nos entrevistó”, agregó.

En el evento que se realiza cada año en Estados Unidos se presentaron alrededor de 500 bandas, con artistas de la talla de Stevie Wonder, Maroon 5, Dave Matthews and Tim Reynolds, Snoop Dogg, Usher & The Roots y Kings of Leon, entre otros exponentes del género y de la música en general.

El Grupo Changüí Guantánamo que se fundó en 1945, tiene en planes inmediatos grabar un nuevo disco con la Casa Discográfica EGREM de Santiago de Cuba. También mantiene sus peñas en la Casa del Changüí Chito Latamblé de la Loma del Chivo y en el boulevard de esta ciudad extremo-oriental.