Berta Pérez, la colombiana que se enamoró de los bailarines guantanameros

Foto: Lorenzo Crespo Silveira

Cuando una de sus paisas colombianas le comentó a Berta Pérez que en la ciudad de Guantánamo encontraría uno de los movimientos danzarios más sui generis de Cuba, no se lo pensó dos veces para venir por primera esta provincia oriental.

Tal vez, porque en esta tierra también de café, cacao, changüí, rumba y folclor, hallaría elementos que la ayudarían a validar el tema de la Tesis de Maestría en Educación Popular, que realiza en la Universidad Uniminuto de Dios, con sede en Bogotá, de donde es nativa.

“Hace un par de años, una amiga fue invitada por la Asociación Hermanos Saíz (AHS) a un encuentro de jóvenes titiriteros aquí.

“Ella se embebió del trabajo de promoción y divulgación cultural que realiza la AHS guantanamera, y entre otras cosas, también conoció los procesos creativos de las tres compañías emblemáticas de danza del territorio”, comenta, mientras grabo nuestra conversación –sin pensar que se convertiría en esta pequeña entrevista-.

“Mi amiga, que conoce mis aspiraciones con el programa académico que recibo en la maestría, me platicó enseguida de la solidez danzaria de este oriental territorio cubano; me animó, y no lo dudé, para que fuera Guantánamo la pasantía ideal para mi investigación”, agrega la joven comunicadora.

La danza como instrumento de reconocimiento personal, y la transmisión oral como herramienta de la educación popular, son algunos de los resortes que mueven el proyecto de la joven colombiana, muy vinculada en su país a la Pedagogía y a los medios de comunicación.

“La educación no está solamente en los libros ni en los edificios académicos. La encontramos en la calle, en las comunidades, en la gente que ancestralmente ha acumulado mucho conocimiento, como nuestros abuelos, o esas etnias indígenas que todavía habitan en América. Forma parte de todas esas personas que han manejado oralmente la información durante miles de años, que no se encuentra escrita en ninguna parte pero existe, y se puede seguir difundiendo si nosotros reconocemos ese tipo de saberes”, reconoce Berta.

“Para mí es importante estar acá y compartir con algunos miembros de la Asociación, ya que todos tienen información distinta que ofrecer, y desde su diversa formación, muchas veces empírica, contribuyen a los procesos educativos de la cultura, y en eso se basa la maestría”.

Y continúa, “el aprendizaje está implícito en cualquier territorio, en cualquier cultura. Comunicación y educación van asociados porque todos los comunicadores educan, y todos los educadores comunicamos”.

“Con mi proyecto de tesis, A mí me gusta bailar porque me siento yo, pretendo saber qué es lo que el bailarín encuentra en su profesión que la hace amarla, a pesar de tanto esfuerzo personal y corporal.

“Quiero observar, hacer entrevistas, reconocer lo que a los ojos del espectador común y corriente no es tan evidente”, sostiene mientras me habla de los objetivos de su proyecto académico, y me confirma, “se trata de sistematizar todo este tipo de experiencias y procesos creativos, para luego hacerlos visibles en varios productos comunicativos y plataformas”.

Por eso, a su paso por el extremo más oriental -en el que Berta ya ha presenciado tanto los ensayos y montajes de la compañía Danza Fragmentada y su academia infantil, como los del grupo Teatro Guiñol-, el visionaje del documental Guantánamo, Ciudad de Danzantes, la complació sobremanera.

Durante su presentación, el periodista Edelman Henríquez, miembro del joven equipo de realizadores de dicho material, explicó a ella y a la audiencia, la trascendencia para la cultura guantanamera de la documentación audiovisual de las historias de fundación de los elencos de danza del territorio, a lo que ella se refirió:

“Definitivamente, al ver el documental ratifico que era aquí donde debía corroborar lo que ocurre con la danza cubana. Que se hable de un movimiento danzario tan fuerte, que sea en una de las poblaciones más alejadas de la capital cubana, y que tenga semejante potencial, es porque algo se está haciendo muy bien.

“Tengo la intención de descubrir que es lo que apasiona a los danzantes de esta provincia y qué los hace tan espectaculares que se encuentran esparcidos en toda Cuba, formados por maestros guantanameros.”

“Realmente me siento privilegiada de haber venido a esta hermosa tierra y estar rodeada de tan buenos profesionales. Aquí estoy para descubrir su pequeño secreto”.