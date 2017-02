Finalizó etapa clasificatoria de Béisbol en Guantánamo

El equipo de los Indios Guerreros del Guaso para la 57 Serie Nacional, será dirigido por el ex receptor Roberto Borrero Magdariaga

Guantánamo, Manuel Tames, Imías y San Antonio del Sur fueron las novenas clasificadas para la etapa semifinal de la Serie provincial de Béisbol, que se desarrollará del 20 al 28 de febrero en el segundo de los municipios mencionados.

Los directores de los cuatro equipos seleccionarán hoy en la tarde, en el teatro de la emisora CMKS, a cinco refuerzos que incluirán en sus nóminas para llegar en mejores condiciones a la siguiente fase, donde se enfrentarán en un todos contra todos a tres vueltas, del cual saldrán los dos equipos que disputarán en marzo un play off de cinco juegos a ganar tres.

Tras concluir el certamen serán escogidos los peloteros que integrarán la preselección de donde quedará conformado el equipo de los Indios Guerreros del Guaso para la 57 Serie Nacional, dirigido por el ex receptor de 39 años Roberto Borrero Magdariaga, informó Yamil Rubén Momblanc, comisionado provincial de Béisbol.

Borrero Magdariaga, nació en Guantánamo, en 1980. Se destacó en eventos infantiles, escolares, juveniles y de primera categoría como receptor. Participó con el equipo de Guantánamo en 19 Series Nacionales y luego de su retiro se incorporó como profesor de Béisbol en la categoría escolar.

En 2015 dirigió el equipo de mayores del municipio Guantánamo, durante la serie provincial, con el cual se coronó campeón dos años consecutivos.

En declaraciones a Venceremos Momblanc comentó el desempeño de los conjuntos sub 15 y sub 18, en el Campeonato Nacional. Precisó que el primero ha descendido en la tabla de posiciones con siete victorias y nueves derrotas, no obstante, pretende clasificar y mejorar el último lugar del pasado año.

Por su parte el sub 18 se encuentra en el segundo lugar de su zona -detrás de Granma- con cuatro aciertos y cinco descalabros.