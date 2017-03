Serie Nacional de Boxeo: Otra vez la indisciplina cuesta caro

El equipo guantanamero había superado a todos sus rivales en la primera vuelta hasta que llegó el triste desenlace frente a Santiago de Cuba. Foto: Lorenzo Crespo Silveira

Se celebraba el último cartel de la primera vuelta de la llave oriental de la Serie Nacional de Boxeo, con sede en la sala polivalente Rafael Castiello, cuando concluida la pelea de los 69 kilogramos entre el santiaguero Arisnoide Despaigne y el guantanamero Yordan Barrera, un “pepino” lleno de agua salió del público y fue a golpear a Eduardo Limonta, secretario de la Comisión Nacional de Boxeo, que supervisaba las acciones.

De ahí fue poco el trecho al enfrentamiento entre el indisciplinado autor de tan deplorable acción -que incluso se dispuso a agredir a quien fuera a buscarlo-, las fuerzas del orden público que trataban de poner coto a la situación y el resto del público con la habitual algarabía y alguna que otra complicidad con uno u otro lado.

¿Hasta cuándo seguirá la indisciplina? ¿Cómo ponemos coto a estos actos de violencia? Esas son dos preguntas cuyas respuestas hay que analizar con profundidad, no solo por quienes tienen que velar porque no ocurran hechos de este tipo, sino desde nuestras leyes que se necesitan ser más severas y actualizadas en este sentido, y desde la educación ya sea de escuela y familia, que debe formar desde la cuna en la disciplina, en las buenas acciones, en lo correcto.

Ese incidente fue el inicio de otro triste capítulo de violencia e indisciplina en instalaciones deportivas de Guantánamo y cuyo desenlace fue más allá de las sanciones al provocador –de las que al cierre no teníamos todavía información-, pues afectaron el resultado del equipo de boxeo extremo-oriental, a la que por la detención de las acciones se decretó por parte de la Comisión la victoria santiaguera en los restantes cuatro combates del cartel, y por tanto así se vino abajo cualquier opción de superar o al menos empatar con los de “Chago” en el tope, pues no pudo acumular más puntos y cayó 21-51 –iban empatados antes del problema.

Con tan pocos tantos acumulados en el cierre de primera vuelta, los del Guaso acumularon en total 186 puntos, con lo que se ubicaron por detrás de Santiago de Cuba (213) a una distancia que se torna difícil de superar pues los de la “tierra caliente” serán la sede de la segunda vuelta –del 3 al 9 de mayo- y por tanto saldrán con “todo” ante su público y más sabiendo que los guantanameros son sus principales adversarios de la zona.

Todo no está perdido para los Guerrilleros del Guaso –nombre del conjunto dirigido por el técnico Víctor Sánchez-, pero lo claro es que el camino se torna más difícil y en la segunda ronda tendrán que salir con más fuerza sobre cada uno de sus adversarios para tratar de “crecer” en puntos en busca del boleto a la final –por cierto la Comisión provincial de Guantánamo presentó un recurso porque el cartel se paró solo unos 15 minutos y deben ser más de 30 para tomar la decisión de decretar victorioso al contrario, pero todavía no se sabe si prospere o no.

Ubicación de los equipos en la primera vuelta: Santiago de Cuba (213), Guantánamo (186), Holguín (133), Granma (132) y Las Tunas (124).

Resultados de Guantánamo: vs Holguín (57-23), vs Las Tunas (54-26), vs Granma (54-26) y vs Santiago de Cuba (21-51).