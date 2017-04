Zonal Oriental de Baloncesto Femenino Escolar: Guantanameras invictas en la punta

Con siete victorias en igual cantidad de partidos, el equipo de Guantánamo culminó en el primer lugar del Torneo Zonal Oriental de Baloncesto Femenino, categoría 13-14 años, que se desarrolló en la sala polivalente Rafael Castiello del 16 al 23 de abril.

Las guantanameras lograron este resultado gracias a un sólido desempeño en todas las áreas de juego, lo que permitió que superaran a sus rivales de forma convincente con marcadores de 72-42 vs Ciego de Ávila, 71-32 vs Santiago de Cuba, 84-8 vs Camagüey, 59-13 vs Granma, 83-6 vs Holguín, 64-7 vs Las Tunas y 83-15 vs Sancti Spíritus.

De forma individual, de la tropa del Guaso sobresalió Melissa A. Despaigne que con 126 tantos fue la máxima anotadora de la lid. En la lista de las mejores al ataque aparecieron también en el cuarto y sexto puesto, respectivamente, Yakira Guiber (97) y Betsy Guilarte (88).

Por detrás del equipo femenino del Alto Oriente se ubicaron por este orden: Santiago de Cuba (6-1), Ciego de Ávila (5-2), Sancti Spíritus (4-3), Granma (2-5), Las Tunas (2-5), Camagüey (2-5) y Holguín (0-7).

Con este buen desempeño el Alto Oriente asegura en la categoría de 13-14 años su presencia en la fase final, a celebrarse dentro de los Juegos Escolares Nacionales.

Las damas guantanameras del deporte de los aros siguen dando alegrías a su pueblo, pues a este paso arrollador por el zonal oriental de las escolares se suma la corona de las mayores en la Liga Superior de 2017.