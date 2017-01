Revelando la Cruzada

Mulato de Ley

Me alegra mucho que se brinde este espacio para hablar sobre tan importante proyecto cultural no solo para Guantánamo. Aquí van algunas interrogantes: ¿Cómo creen que el paso del huracán Matthew afecta el recorrido o el público habitual de las presentaciones? ¿Habrá grupos extranjeros? ¿Y en el caso de los grupos locales y cubanos? ¿Cuántos espectáculos para niños y cuántos para adultos tendrá la Cruzada?

Emilio Vizcaíno, director de la Cruzada Teatral

Le comento que pensamos abordar estos municipios que son los más afectados desde una estrategia diseñada en basificaciones de campamentos de varios días y de ahí movernos hacia las comunidades que usualmente nos reciben, el evento porque va a llegar a las zonas habituales.

El proyecto Cruzada se rediseñó a partir de este huracán, teniendo en cuenta que nunca habíamos pasado por estos municipios después de un evento meteorológico de esa magnitud, por eso hemos hecho extensivo a otras manifestaciones del arte la posibilidad de insertarse con nosotros. Nos acompañarán trovadores, poetas, músicos, promotores culturales, entre otros, para permitir que llegue el arte a estas localidades.

Tenemos informaciones que nos aseguran que las escuelas y campamentos que utilizamos para pernoctar tienen un avance en la recuperación, así que podemos tener las dos modalidades. Nos ponemos a disposición del Consejo de Defensa Municipal para lograr un recorrido con éxito y hemos asegurado la logística necesaria para tener una mayor autonomía.

Te comento además que por la parte extranjera participarán Colectivo Itinerancia de Brazil, una pareja que trabaja los talleres en la comunidad, principalmente el enfoque de género que van a hacer 10 historias de vida de mujeres; el grupo teatro Lona Preta también de Brazil, Kalipatos Teatro de Méjico y Mish-Mash de Dinamarca.

Tenemos un vasto repertorio de teatro para niños, obras como “una luna entre dos casas” del teatro Guiñol Guantánamo, que trata temas como la soledad de los niños y la falta de socialización que, escénicamente, es resuelta con la luz negra, es una propuesta que ampliará el horizonte apreciativo del público infantil. Esta técnica de luz negra es privativa de la sala de teatro, pero la oscuridad de la noche en el campo se confabula para ser apreciada.

Eliz

Siempre me ha parecido muy bueno que los artistas guantanameros recorran las montañas para que sus pobladores disfruten del teatro, pero pregunto, ¿por qué no se ha pensado en hacer algo similar en sitios más cercanos a la ciudad y que no disfrutan de tener un teatro cerca o grupos que se lleguen hasta sus zonas?

Emilio Vizcaíno, director de la Cruzada Teatral

Tenemos un programa previo que se llama Cruzados en la ciudad, que este año será del 19 al 22 de enero y tiene funciones en comunidades aledañas a la ciudad cabecera, como Santa Rosa, Maqueicito, La sombrilla, Ho Chi Minh, Primero de Mayo, entre otros. Este programa es coordinado con el Municipio de Cultura. Son las obras que van a la Cruzada, que se presentan en esas comunidades.

Yosmel, actor

La Cruzada antes de salir programa una semana de presentaciones que permite que esos espectáculos que suben a las montañas, se muestren en zonas periféricas de la ciudad..

Por ejemplo el día 19, 8:30pm, se presenta el Teatro Ríos en la sede de Danza Fragmentada, con el espectáculo Ochosi.

El día 20, 2:00 pm en la comunidad Coquitos de Jaibo, se presenta Una culebra en apuros, del Teatro Guiñol, ese mismo día y hora estamos en Raposo con la obra Herramientas en discordia del Conjunto Dramático, y el 21, a las 10 am, en Cuatro Caminos y Marsellesa (Santa María), se presentan los espectáculos Cúcara y Cuentos más cuentos, respectivamente.

De todas formas sí creo que desde el Consejo de las Artes Escénicas y Cultura Municipal puede hacerse durante el año una programación que incluya esas comunidades.

Víctor

Con 27 años de existencia y abnegado trabajo, la cruzada teatral se ha afirmado como un proyecto cultural de relevancia en el país... cada año las exigencias crecen... un desafío como ese precisa del aseguramiento de recursos materiales... ¿cómo se sostiene económicamente la Cruzada y cómo se proyecta, decide y ejecuta la logística necesaria para su desarrollo? y ¿cuáles son las proyecciones concebidas para la sostenibilidad del proyecto?

Yosmel, actor

La Cruzada es financiada por el Consejo Provincial de las Artes Escénicas y el sectorial provincial de Cultura, de todas formas es un evento en el cual históricamente por su importancia han co-auspiciado varias instituciones como la Asociación Hermanos Saíz (AHS) y la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), así como los propios Gobiernos (Consejos de la Administración municipales), implicados en las actividades.

Siempre he dicho que la Cruzada es un evento de todos, más allá de que sea organizado por un pequeño ejecutivo, en el compromiso de cada compañía, está también la sostenibilidad del propio evento. Me refiero a las

locales, que son las que al final más le aportan a la programación destinada para cada territorio.

Emilio Vizcaíno, director de la Cruzada teatral

Con respecto a las proyecciones que tenemos para la sostenibilidad del proyecto pensamos asumir estéticas teatrales que respondan a los intereses apreciativos del público en cuanto a temas y recursos técnicos artísticos. El público de la serranía durante 26 años ha recibido teatro muy diverso y debemos de ir creando espectáculos que satisfagan ese conocimiento. Este año llevamos un repertorio que va a marcar el inicio de esta nueva etapa.

Ejemplo, el teatro musical con títeres, el teatro de luz negra, teatro de títeres para adultos, entre otros.



El tratamiento técnico de las puestas, la utilización de la iluminación dentro de un espacio teatral concebido a partir de un escenario desmontado son otras de las proyecciones.

Roxana

¿Quiénes serán los invitados del resto del país?

Emilio Vizcaíno, director de la Cruzada teatral

Van a participar los cuatro grupos guantanameros: Teatro Guiñol Guantánamo, Teatro Ríos, Teatro Dramático y La Barca. También tendrá una presentación especial, La Colmenita guantanamera. Cuatro trovadores y cuatro poetas de la AHS, además de “El guajiro y su changüí” y Teatro Nacional de Guiñol con la presencia del maestro Armando Morales, el grupo Tropa Trapo, Palabras al viento, de Holguín, “Teatro de los elementos” de Cienfuegos, Teatro callejero Andante, de Granma, estarán presentes en el periplo, además de críticos, teatrólogos y fotógrafos.

YayiDB

Muy buena iniciativa, qué bueno saber que tenemos oportunidad de preguntar sobre la Cruzada Teatral. Yo sé que es una hermosa obra de amor, pero me pregunto si cuentan con los aseguramientos necesarios para el periplo teatral y si no han considerado incluir a periodistas y fotógrafos que acompañen a los cruzados en su recorrido o al menos espacios para ello. Les deseo mucha suerte.

Yosmel, actor

Este año nos encontramos condiciones especiales, pues habitualmente los territorios colaboraban con parte de los aseguramientos, esta vez eso es imposible por las afectaciones económicas que dejó el huracán, pero las demandas mínimas indispensables para la vida en campaña están garantizadas, a partir del presupuesto de las instituciones implicadas.

Desde ediciones anteriores nos hemos preocupado por la presencia de los diferentes medios de comunicación, este año la presencia de periodistas, fotógrafos es más necesaria, ya hemos elaborado una estrategia de divulgación que nos permita en medio del periplo, estar presentes en los diferentes espacios de información al público.

El Telecentro Solvisión, Periódico Venceremos, la Emisora CMKS, el Noticiero Cultural Nacional, la Jiribilla y otros medios estarán presentes...



De igual modo existe un documental llamado Los todos de la Cruzada, del realizador Miguel Reyes, en el que puede apreciarse la dinámica del evento a partir de los derroteros que este evento recorre.

La Guantanamera

Qué es la Cruzada en la piel de los Cruzados?

Yosmel, actor

La Cruzada es una experiencia que supera cada año mis expectativas, exige de un rigor como actor, como profesional y como ser humano. Te aleja de todas las comodidades habituales, pero te acerca a la esencia de lo que somos como seres humanos.

Es un evento que exige desaprehender algunas prácticas y formas de convivencias, profesionalmente expones tu trabajo de todas las formas posibles... ante el clima, los espacios que no están diseñados para el consumo artístico propiamente, los diferentes gustos estéticos de la población que vive en las montañas, pero todas esas adversidades permiten un mayor crecimiento de las propuestas artísticas y de nosotros como creadores y formadores de ese gusto estético, de formas de vida y conciencia cultural.

Lilibeth Alfonso

Además del trabajo actoral, tienen proyectado algún momento de apoyo directo a las comunidades afectadas? pregunto sobre todo porque sé que en todos estos años se han creado lazos muy fuertes en todas esas serranías.

Emilio Vizcaíno, director de la Cruzada teatral

Lo que siempre llevamos es nuestro arte, y la disposición de ayudar. Nuestro proyecto siempre ha sido altruista, solidario y humanista. Nuestros grupos llevan lo mejor de sus propuestas teatrales y se presentan en condiciones para los cuales no se realizaron, lejos de los escenarios y condiciones técnicas para los que fueron diseñados. Son perfectamente adecuados para que se pueda apreciar en los escenarios naturales de la Cruzada. Este evento se aleja de ser un proyecto con fines de lucro, y se alimenta del contacto directo con el público y de trazar lazos que van mucho más allá de lo estético y lo artístico.

Abraham Castelan

¡Hola Saludos desde México! ¿Qué les motiva a llevar esta Cruzada Teatral?

Emilio Vizcaíno, director de la Cruzada teatral

Hace 26 años la Cruzada hace un recorrido por el 75 % de la geografía guantanamera. Nuestra principal inspiración es, cada 28 de enero, el natalicio de nuestro Héroe Nacional, José Martí, descentralizar de las grandes ciudades el arte y la cultura y llevarlo a zonas que no tienen teatros o salas para disfrutar de esas posibilidades.

Edelman

Saludos...qué distingue esta edición de la Cruzada Teatral Guantánamo-Baracoa de las anteriores.

Emilio Vizcaíno, director de la Cruzada teatral

Esta edición va a estar dedicada al pensamiento humanista de nuestro eterno Comandante Fidel Castro y a las comunidades afectadas por el huracán Matthew, que nos inspira y motiva a rediseñar el proyecto para cumplir y ser fiel con los objetivos iniciales.

Este año llevamos un repertorio que va a marcar el inicio de esta nueva etapa. Ejemplo, el teatro musical con títeres, el teatro de luz negra, teatro de títeres para adultos, entre otros.

Yuris Nórido

¡Hola! Un saludo a todos los participantes en la Cruzada, que es uno de las más hermosas y útiles empeños de las artes escénicas en Cuba. Se habla mucho del aporte de los artistas a las comunidades, pero, ¿qué le aportan las comunidades a los artistas? ¿Por qué un artista se decide a participar en un periplo como este?

Yosmel, actor

Como creadores escénicos las comunidades nos aportan sobre todo vivencias que solo se encuentran allí, historias que influyen en nuestra creaciones y que caracterizan el teatro que hacemos en la provincia, influye mucho en nuestras estéticas, lo que nos diferencia de las estéticas del resto del país. El campesino termina siendo parte del espectáculo y uno como actor, parte de la vida de ese campesino. Por otra parte, al ser el primer evento en el que participamos en el año, son estas comunidades las que nos permiten probar, foguear nuestros espectáculos.

Es un periplo difícil y agotador, pero que tiene el encanto de atrapar a todo el que ha ido alguna vez. Yo he pensado en no volver, por lo difícil que resulta las condiciones de vida y actuación "en campaña" durante ese tiempo, pero cada año soy el primero en partir, por todo lo que el público aporta a mi vida, que luego formará parte de mi creación.

Edelman

Cuáles serán los nuevos territorios que visitarán este año los cruzados guantanameros.

Emilio Vizcaíno, director de la Cruzada teatral

Dentro del recorrido por los 6 municipios montañosos quedan muy pocas comunidades que no se hayan visitado, existe una en el municipio Manuel Tames, La Mesa, que en coordinación con las autoridades llegaremos este año.

La cruzada tiene un promedio de 300 comunidades que ha visitado, todas de difícil acceso, y este año abarcaremos un promedio de 220 en 30 días de trabajo, y un recorrido de aproximadamente 1700 km.

Javier Concepción G.

Saludos, me alegro que se dedique este espacio a tan vital proyecto comunitario y cultural. Me dijeron el año pasado que se estaba pensando en llegar a los otros municipios montañosos a los que no llegan este tipo de proyectos. ¿Por qué solo van a los municipios del noreste y el este? ¿Podrán extender su periplo o realizar otra versión que beneficie a El Salvador y Niceto Pérez, municipios con Plan Turquino a los que casi nada llega, como a Hatibonico en Caimanera?

Emilio Vizcaíno, director de la Cruzada teatral

En el periodo vacacional hemos hecho la Cruzada de Verano en estos municipios que mencionas. Nosotros queremos, a partir de ampliar condiciones técnicas, poder realizar proyectos de teatro estable en comunidades de una trascendencia histórica, cultural y teatral como El Tiguabos, en El Salvador, Maca Arriba, en Niceto Pérez y Hatibonico, y concentrar el trabajo por espacio de 10 días. Muy diferente a la itinerancia de la Cruzada.

Reynaldo Rodríguez

Hola soy un trovador de Camagüey, aquí también hacemos una cruzada pero literaria, en el mes de agosto, en saludo al cumpleaños de Fidel y vinculamos muchas manifestaciones ¿Sería muy complicado poder asistir a la cruzada de ustedes? Tengo un grupo de siete músicos que me acompañan.

Yosmel, actor

Este año, por primera vez, jóvenes trovadores de la Asociación en Guantánamo participarán de la primera etapa de la Cruzada, aunque es un evento de los artistas escénicos entendemos que las comunidades también necesitan de espectáculos de mayor duración ya que vamos una sola vez al año, por eso, estamos haciendo un evento que incluya cada vez más a las diferentes manifestaciones.



Para próximas ediciones, a través de la Asociación Hermanos Saíz o el Consejo Provincial de las Artes Escénicas, usted puede sumarse a la Cruzada.

María C. D.

Leí en años anteriores materiales de periodistas de Guantánamo y de medios nacionales sobre este evento. Me parece genial. ¿Cómo cree Emilio como director de la Cruzada, que la misma ha influido en el trabajo cultural comunitario en el resto del país? ¿Cómo fue que lograron llevar a cabo este proyecto en los años más crudos del Período Especial? ¿Si un cubano residente en el exterior o extranjero quiere participar en el proyecto, se puede?

Emilio Vizcaíno, director de la Cruzada teatral

Te cuento que a partir de la primera Cruzada en 1991 surgieron otros proyectos, como la Guerrilla de teatreros en Granma, la Trocha de Júcaro a Morón en Ciego de Ávila, la Cruzada por la Sierra del Rosario, en Pinar del Río, y otros que, inspirados en la participación de la nuestra, extendieron la experiencia y hoy aún se mantienen.

Durante el período especial mantuvimos el proyecto con la voluntad de llevar el arte a esas comunidades y contamos con el apoyo institucional, principalmente de las FAR y el Minint que nos posibilitaron logística de campaña y estudio de terreno para trazar la ruta a seguir. En los años posteriores también patrocinaron la UNEAC, la AHS, Sociedad Cultural José Martí y el Partido y Gobierno de la provincia.



La suma de nuevas generaciones al proyecto ha permitido la continuidad, hoy confluyen en las Cruzadas varias generaciones de actores que incluso posibilitan oxigenar la creación y proponer nuevas puestas en escena. A partir de la voluntad de todos, así es como lo hacemos.

La convocatoria a participar se coloca en redes sociales y se promociona a través de los medios de comunicación, publicando las bases para participar. Todo el que lo ha solicitado en los últimos años ha participado. Hemos tenido visitantes de Colombia, Turquía, Argentina, Méjico, Estados Unidos y muchos otros.

Miguel Reyes

¿Cómo implementan los proyectos de investigación nacidos en la Cruzada Teatral para realizar un mejor desarrollo del proyecto en una nueva edición por las Comunidades? ¿Cuál es la mayor satisfacción de la Cruzada Teatral? Además, ¿cómo se insertan los proyectos realizados por jóvenes en un proyecto teatral comunitario que tiene en sus fundadores la bujía impulsora? ¿Cómo es la aceptación del Guiñol en las montañas guantanameras? Crees que el movimiento -si se pudiera llamar así- comunitario de teatristas, está en un buen momento en Cuba? ¿Cuánto apoyo más necesita este proyecto?

Yosmel, actor

Al terminar cada Cruzada, se realiza una evaluación del impacto, de lo positivo, negativo y las sugerencias aportadas, no solo por los artistas, sino también para las comunidades. Sobre la base de estos criterios, a partir de la interacción con las personas, y aplicando diferentes técnicas de recogidas de datos, percibimos las necesidades temáticas, de duración de espectáculos, de títulos, etc, que implementamos en la próxima edición para solventar esos planteamientos y crecer como proyecto.

La mayor satisfacción que me queda como actor, es tener un público que año tras año pese a las dificultades, espera la Cruzada, y que se ha transformado en materia de gusto estético y exigencias culturales.

Los jóvenes artistas guantanameros pertenecen también a esas agrupaciones fundadoras del evento, por lo que no es difícil integrarse también al proyecto. De todas formas, es un evento que necesita mucho de la joven generación, aunque estén los fundadores. La Cruzada se rediseña, se cuestiona, crece, gracias al diálogo intergeneracional.

El público ve la Cruzada como Movimiento, como proyecto, no distingue cuándo es Guiñol o no, de todas formas como integrante del Guiñol siempre me he sentido cómodo con el público de la montaña, y he tenido respuestas positivas, a veces más que las que he podido adquirir en una sala de teatro.

En principio creo que si podemos hablar de teatristas comunitarios en Cuba, pues en diferentes lugares hay artistas que realizan labor semejante, como pueden ser La guerrilla de teatreros y Teatro Andante de Granma, Teatro de los Elementos en Cumanayagua, Cienfuegos, solo por citar algunos.

No puede categorizar si está o no en buen momento, lo que siento es que lo comunitario corre el riesgo de ser subvalorado cuando en realidad, por la propia sencillez de las cosas, a veces puede que le falte, depende de la individualidad de cada compañía.

Debe insistirse en que el trabajo comunitario llegue a esos territorios en muchas más ocasiones, que no sea solo la Cruzada u otros eventos comunitarios los responsables de transformar, hacer partícipes a las comunidades de las diferentes propuestas artísticas.

Y en materia de presupuesto, una mirada a que el Teatro comunitario, adquiera mejor visualidad, que compita con ese teatro que se destina a la ciudad.

La culturosa del Guaso

Pude ver el documental Los todos de la Cruzada y me pareció muy interesante. Me pueden hablar un poco del proceso de producción de ese material, quién lo financió, la idea original, el equipo de realización, dónde se ha presentado, premios.

Para responder esta pregunta contactamos con el director de dicho documental, Miguel Reyes.

La idea del documental los Todos de la Cruzada fue una idea preconcebida por algunos miembros de la Uneac en conjunto con el equipo de realización y financiamiento del Telecentro Primada Visión, de Baracoa, y el apoyo logístico de la Cruzada como Proyecto Comunitario durante los días de rodaje, se filmo en una semana y se trató de hacer todo un proceso reconstructivo y de recreación de lo que había pasado en los 24 años anteriores apoyados en materiales bibliográficos que tenían los realizadores y sobre todo en entrevistas a los actores.

El equipo de rodaje estuvo compuesto por Rolbis Llácer, Karel David, Ricardo Hernández y Urys Rodríguez, además de su director. Ha obtenido Gran Premio en los Festivales Municipales y Provincial de Televisión, Premio Caracol en la Categoría Documental en 2016 y está convocado a tres Festivales Internacionales en México, España y Uruguay. Queda por grabar una segunda edición que será para 2018.

Para los que deseen ver un promocional del excelente trabajo que realizan estas personas acá les va el link https://www.youtube.com/watch?v=jghpoyz0TUA

Edelman

¿Por qué no cuenta la Cruzada con un sitio web y páginas en Facebook y Twitter, acaso esto no garantizaría mayor visibilidad del evento?

Emilio Vizcaíno, director de la Cruzada teatral

Tenemos un sitio a través de la página de Dirección de Cultura Provincial, Portal de la Cultura Guantanamera. http://www.gtmo.cult.cu/index.php http://www.gtmo.cult.cu/cliente_leer_mas_limite.php?id=1885

También contamos con un espacio en Facebook. No obstante podríamos promocionar a través de Twitter u otro espacio digital, pero está en proyecto todavía.

Miguel Reyes

La Cruzada Teatral es un proyecto comunitario que demuestra cuánto puede hacer el arte en función de la cultura y la identidad nacional, requiere de más apoyo gubernamental, pero un excelente proyecto que puede servir de ejemplo para Latinoamérica y que compite por su calidad de contenido con cualquier proyecto comunitario universal. Para quiénes no conocen del proyecto, ¿Cómo resuelven ustedes los casos de enfermedades dentro y fuera del proyecto, alegran la vida de la gente, tienen ejemplos concretos? ¿Cómo logran llegar a los lugares intrincados y zonas donde no hay electricidad o no llega el transporte? Pueden comentar un poco a los amigos del mundo.

Emilio Vizcaíno, director de la Cruzada teatral

Nosotros hemos tenido accidentes, no fatales. Pienso que por ser un proyecto tan altruista tenemos algún tipo de protección que no ha permitido que nos pase nada, sin ser supersticiosos. Hemos tenido momentos difíciles que hemos resuelto gracias al engranaje organizativo y la atención que es seguida comunidad por comunidad, de las principales autoridades de los municipios. El mayor regocijo es la mirada atenta y sana de nuestros espectadores, esa humildad que los caracteriza, el asombro ante el hecho teatral nos compulsa a volver.

Tenemos diferentes medios de transporte, desde el lomo de un mulo, una carreta de bueyes, nuestros propios pies, hasta el camión de triple tracción que nos garantizan todos los años.

Rafael P. Ramírez

Oye eso suena muy bien. Me imagino debe ser tremendo el compartir para ustedes en esos días. ¿Dónde duermen, cómo se transportan, quién les cocina, cómo arman los escenarios, se dificulta mucho el estar tantos días lejos de la ciudad y sus comodidades?

Yosmel, actor

La vida es totalmente en campaña, cada artista lleva su colchón, y algunos prefieren las casas de campaña. De todas formas tenemos previsto en cada lugar, espacios donde montamos campamentos (escuelas, casas de cultura, salas de video y otros). Nos trasladamos en un camión, junto a la escenografía y llevamos los alimentos ahí también. Cada día tenemos un equipo de cocina organizado entre los mismos artistas, y la colaboración indispensable de personas de la comunidad que nos brindan su fogón, su colador de café (empinao) y su sazón...

Yuris

Saludos, escribo desde Caimanera, gracias por la oportunidad de interactuar de manera virtual con tantas personas talentosas, a esos alegres incansables como les llamo con cariño. Quisiera saber si han pensado en algún momento pudieran incluir en su programa a la población de Glorieta y Boquerón, porque es Cruzada Teatral Guantánamo-Baracoa, y esos asentamientos caimanerenses están en el periplo del Este.

Emilio Vizcaíno, director de la Cruzada teatral

La atención a Glorieta y Boquerón es a partir de otro sistema de programación, pero sí hemos llegado hasta allí. Esas comunidades están muy distantes de la ruta trazada, que interconecta todas las comunidades del recorrido.

El teatro guantanamero está a disposición de acudir cuando se necesite.

Edelman

¿No se han proyectado nunca en hacer extensiva la cruzada en todo el país o al menos en la región oriental?

Yosmel, actor

No, la Cruzada tiene una mirada hacia las comunidades de Guantánamo. Lo que sugieres es tarea pendiente, que requiere de mayor presupuesto, logística y voluntades.

Miguel Reyes

Esta pregunta está dirigida a Emilio: ¿Están cumplidos todos tus sueños con la Cruzada Teatral? ¿Qué le está faltando? ¿Cree usted que está garantizada toda la divulgación que amerita un proyecto como este?

Emilio Vizcaíno, director de la Cruzada teatral

Mis sueños más ambiciosos con la Cruzada teatral aún no los cumplo. Creo que aun falta disponibilidad y logística para tener mayor autonomía, condiciones técnicas que permitan que muchas obras de la vanguardia teatral cubana puedan estar en el periplo de la Cruzada. Que se puedan apreciar las principales obras del teatro cubano.

Y con respecto a la promoción aunque tenemos sitios digitales, creo que se puede hacer más para dar a conocer todo lo que sucede en la cruzada.

Edelman

Hagamos duradera entonces uno de los proyectos más altruistas de nuestra isla, éxitos para los organizadores y participantes. Sin más, a seguir cruzados.

Yosmel, actor

La Cruzada Teatral sigue siendo un proyecto vivo, seguirlo y estar al tanto de lo que con ella ocurre, contribuye también a su existencia. Agradezco las preguntas, sugerencias, eso nos hace crecer. Invito a que sigamos al tanto de lo que va sucediendo con la 27 Edición de la Cruzada Guantánamo-Baracoa, y los esperamos, siempre que les sea posible, en los espectáculos.

Emilio Vizcaíno, director de la Cruzada teatral

A manera de conclusión invitamos a que se actualice sobre lo que sucede durante la Cruzada en las páginas web de los municipios por donde pasamos.



Gracias a todos por sus preguntas, esperamos haber satisfecho sus inquietudes.