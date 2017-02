Recuerdan en Guantánamo primera visita de Fidel Castro (+ Fotos)

Opinión

Pacto entre tres

La enfermera va a mi casa. Regresa a la semana. Vuelve, un día por la tarde, y de nuevo no estoy, así que me deja una nota. No la hago dar vueltas por puro gusto, lo juro, simplemente todo se complica, me surgen citas como si supieran que tengo una anterior, concertada, y el universo quisiera estropearlas.