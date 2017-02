Periodismo algo más que cámaras, micrófonos y letra impresa

En Cuba tras cada noticia, reportaje, crónica… que viaja en las páginas de un periódico, se difunden por medio de la señal radial, televisiva o la red de redes, existe una historia que contar, la del periodismo cubano y sus actores, esos reporteros que en cada órgano de prensa, día a día, se convierten en verdaderos protagonistas de la batalla por conquistar, algo tan complejo como la satisfacción de la necesidad informativa del público.

Dentro de un escenario contemporáneo que se configura constantemente, donde la competencia mediática que impone el desarrollo tecnológico no resulta nada despreciable, el periodismo guantanamero y por ende, el cubano, tiene retos más que evidentes.

El periódico Venceremos se acerca al funcionamiento interno de la prensa en el territorio para conocer cómo piensan los reporteros de la provincia, el criterio de su público, así como las debilidades y fortalezas del gremio periodístico en Guantánamo y el resto del país.

Mediaciones, políticas, retos, responsabilidades…

Adriana Rojas Preval, periodista de la emisora provincial CMKSEl debate que tanto a escala pública y desde el interior, pone sobre la mesa la calidad de la prensa cubana con no pocos cuestionamientos, distribuye hacia diferentes direcciones las responsabilidades en el asunto.

“El ejercicio de la profesión depende mucho de las rutinas productivas y de las políticas que los directivos emiten y controlan, pero la mayor responsabilidad considero que recae en el periodista, principalmente porque creo que, amén de que la rutinas legitimen o no, cada reportero debe buscar la manera de decir lo que cree que es necesario decir, según su habilidad para estar en la calle y captar lo que es noticia, lo que a las personas les preocupa en ese momento para hacerlo llegar, y escurrirse por esas regulaciones de la mejor forma y con las herramientas adecuadas”. (Adriana Rojas Preval, periodista de la emisora provincial CMKS)



Lilibeth Alfonso Martínez, periodista del periódico Venceremos

“Nos falta iniciativa, profundidad, investigación. No todo es achacable al personal periodístico, en ocasiones las relaciones de poder anulan la autonomía de los directivos. Un periodista siempre va a escribir lo que cree que le van a publicar porque conscientemente sabemos que hay límites, que van más allá de la autocensura".



“Tenemos la responsabilidad de hacer buen periodismo dentro de las fronteras existentes y el mejor periodismo no es aquel que se opone al poder, ni algo asociado a lo políticamente correcto o no, depende de la profundidad en las investigaciones, la contrastación de fuentes y la contextualización de los hechos”. (Lilibeth Alfonso Martínez, periodista del periódico Venceremos)

Roxana Romero Rodríguez, periodista del periódico Venceremos

“Pienso que todavía la universidad deja a los egresados con algunos vacíos en las habilidades que necesita para la praxis, pues el tiempo concebido en la carrera para que estos se enfrenten al escenario práctico es insuficiente y deja algunas carencias.

“Por otra parte existen ataduras en la escena política y conservadurismo. Los cambios no deben verse como un proceso de ruptura sino, intentos participativos de mejoras. Las autoridades deben comprender que no somos voceros del poder político. Un gran reto resulta comenzar a proyectarnos desde la ciudadanía”. (Roxana Romero Rodríguez, periodista del periódico Venceremos)

Yelena Thaureaux Núñez, Jefa del Grupo Informativo en la Emisora Provincial CMKS

“Las rutinas productivas de los reporteros en la radio son muy dinámicas, puesto que transmitimos veinticuatro horas con varios espacios informativos, un noticiero, una radio revista, los boletines, lo que demanda bastante trabajo.

“Tratamos que la agenda nuestra se parezca a la agenda pública, y por eso para armar los planes de trabajo de los periodistas y los programas informativos tratamos de hacer un levantamiento de los temas que se están moviendo en el debate de la población, principales insatisfacciones que existen o problemas que los mismos periodistas han detectado en los sectores que atienden.

“Incluimos también los tópicos que al medio le interesa tratar de acuerdo a la política editorial, y en función de eso integramos los contenidos para que haya representatividad de los intereses de la población”. (Yelena Thaureaux Núñez, Jefa del Grupo Informativo en la Emisora Provincial CMKS)

Condiciones y motivos para hacer periodismo

Yaiset Delago Betancourt, periodista del Telecentro SolvisiónNo todo en este terreno de la comunicación es, para sus actores, luces cámaras, micrófonos, atractivo diseño escenográfico de un set o revista televisiva. Tras el agradable olor a tinta fresca en la prensa escrita y el placer de leer la palabra acabada o el reportaje logrado, se levanta el telón que al interior de cada medio, deja claramente expreso que el talento y la calidad van de la mano del sacrifico, el amor a lo que se hace y motivos sobretodo espirituales.

“La remuneración es injusta y las condiciones tecnológicas y materiales, a pesar de que en relación a años anteriores han mejorado, siguen siendo insuficientes. El nivel de compromiso, la inventiva y los principios éticos que guían a la prensa son las herramientas que nos han permitido salir adelante”. (Yaiset Delago Betancourt, periodista del Telecentro Solvisión)

Rebeca Frómeta González, periodista del Telecentro Solvisión

“El país debe pronunciarse más porque cada periodista tenga mejores condiciones para el ejercicio de su trabajo, garantizar como ya lo ha hecho con otro sector, una computadora personal o un móvil tan siquiera corporativo. Por otra parte el tema del salario continúa como otra cuestión a revisar”. (Rebeca Frómeta González, periodista del Telecentro Solvisión)

Yoanna Cervera Hernández, periodista del Telecentro Solvisión

“En el caso de la televisión pienso que las debilidades muchas veces se dan por los problemas con la infraestructura material para el ejercicio de la profesión, necesitamos una cámara, un medio de transporte, pero también otros profesionales que te acompañen con una actitud y aptitud en esa labor. No siempre los especialistas que van en función de esa actividad tienen el mismo sentido de compromiso que los reporteros”. (Yoanna Cervera Hernández, periodista del Telecentro Solvisión)

Algunos de nuestros periodistas sostienen que los cambios originados al calor de la realidad tecnológica e informativa demandan un nivel de adaptación objetivo y subjetivo para poder motivar y seguir sosteniendo la labor periodística, sobre todo para no perder los recursos humanos con que se cuenta, si no, el talento que conserva el gremio corre riesgos, así lo manifestó Roxana Romero Rodríguez, quien agregó:

“Todavía no se entiende que los escenarios han cambiado, el modelo de gestión del periodismo deja menos facilidades económicas y condiciona el éxodo hacia otras labores. Soy del criterio que el esfuerzo intelectual hay que retribuirlo incluso mejor que el esfuerzo físico”.

Fortalezas sorteando barreras

Pese a las dificultades, carencias y obstáculos existentes, la prensa cubana avanza, trabaja por cumplir en gran medida con las exigencias del público, aunque la completa satisfacción de este, sea en teoría y en la práctica, una utopía. Mucho se ha avanzado en materia de positivos cambios aun y cuando estos no sean suficientes, el escenario pone de relieve las fortalezas.

Así lo manifiesta la reportera Lilibeth Alfonso: “Pienso que uno de los meritos radica en la propia existencia de un grupo de medios de comunicación que tienen un aseguramiento, lo que nos permite lograr la actual difusión de lo que hacemos y tener alcance en el público. Además, contamos con un sistema universitario que garantiza la entrada de periodistas graduados de la carrera lo que también asegura mejor base profesional”.

Yaneisi Nolazco Rivera, Jefa del Grupo Informativo en el Telecentro Solvisión

“Contamos con una cifra considerable de jóvenes con nuevas formas de hacer que no debemos desaprovechar. La conjugación de la experiencia de los más veteranos con las ganas de hacer de los nuevos, deja elementos positivos en el trabajo”. (Yaneisi Nolazco Rivera, Jefa del Grupo Informativo en el Telecentro Solvisión)

Arletty Leyva Cordoví, periodista de la Emisora Provincial CMKS

“A mi entender una de las fortalezas que tiene el periodismo guantanamero es la llegada de los más jóvenes porque ellos han impregnado a los medios ese aire nuevo que trae la universidad, de creación científica, y ese atrevimiento que se necesita también para enfrentarse a las rutinas productivas en los órganos de prensa.

“Además el vínculo con la universidad ha mejorado, lo que posibilita que muchas de las investigaciones sean reales y aplicadas a nuestros centros de prensa”. (Arletty Leyva Cordoví, periodista de la Emisora Provincial CMKS)

Desde la dirección de los medios

Sin duda alguna, la garantía y responsabilidad de la calidad del periodismo depende en cierta medida de las personas al frente de cada uno de los órganos de prensa existentes. Precisamente en la provincia Guantánamo una de las fortalezas de ese sistema mediático radica en que cada uno de los directores son personas graduadas de Periodismo, al respecto, desde su experiencia, ellos comentan:

Yamilka Álvarez Ramos, directora del periódico Venceremos

“La prensa cubana hoy tiene como principal mérito el compromiso con el proyecto social que estamos construyendo. Contamos con un periodismo bastante objetivo y se están realizando importantes intentos para transformar el quehacer tradicional. Hay un ejercicio por tratar de reflejar la realidad del país.

“Se han dado pasos en el desarrollo de materiales críticos, pero todavía falta la capacidad de respuesta de los organismos cuestionados que deben dar un vuelco a las situaciones y reaccionar en consecuencia, a pesar de eso hemos evolucionado y existe una ofensiva en tal sentido. Hoy como medio, todavía necesitamos un instrumento científico y menos empírico para conocer las tendencias de opinión pública”. (Yamilka Álvarez Ramos, directora del periódico Venceremos)

Lisván Lescaille Durán, director del Telecentro Solvisión

“En mi opinión hay que estudiar más al público. Necesitamos renovar las formas de hacer. Pienso que estamos en un proceso de revisión de los criterios para la conformación de la agenda, pues existe una visión instrumentalista de divulgación de la prensa, hay que exigirle a los organismos e instituciones que se ajusten a la planificación del medio. Además hay que lograr articular la labor de los actores gubernamentales que deben reaccionar ante los trabajos críticos de la prensa. (Lisván Lescaille Durán, director del Telecentro Solvisión)

Mabel Pozo, directora de la Emisora Provincial CMKS

“En el consejo editorial que realizamos para la definición de las temáticas a abordar y la gestión de los contenidos se tienen en cuenta los intereses de los periodistas a partir de su conocimiento de la agenda pública, por las experiencias que tienen en la calle, aunque a veces traen temas también de la agenda política. Es así como se trata de unir intereses.

“A veces se habla de unificar las agendas, pero más bien considero que la palabra es intencionarla en función de lo que quiere la población, pues no creo que la agenda política y muchos de sus temas estén de espalda a lo que se hace por la sociedad”. (Mabel Pozo, directora de la Emisora Provincial CMKS)

¿Qué dice la opinión pública?

Aymé Rodiles Casamayor, comunicadora socialFrente a la pantalla del televisor, en el estanquillo de venta del correo, o con el oído pegado a la radio, ahí encuentra el periodismo cubano decenas de agentes que evalúan el trabajo de nuestra prensa. Ellos unas veces más conformes que otras, opinan, debaten y sus inquietudes generan criterios que pueden ayudar a fortalecer el trabajo del gremio en función de los intereses ciudadanos.

"Falta ser un poco más crítico sobre los problemas de la sociedad; el contenido de las publicaciones todavía resulta muy triunfalista; y debe ganarse en inmediatez. Necesitamos que se fortalezca la imagen del territorio, de cómo vive y piensa su gente y esto hacerlo a través de estilos y géneros atractivos”. (Aymé Rodiles Casamayor, comunicadora social)

Rubén Landy Tomas Torres, estudiante universitario

“Se necesita un debate más rico en torno al papel de los jóvenes y los procesos políticos que se desarrollan en el país, para conocer el grado de compromiso que tiene la juventud con el proyecto social que construimos”. (Rubén Landy Tomas Torres, estudiante universitario)

Kyra Cuenca Rivera, profesora de Marxismo-Leninismo e Historia en la Universidad de Guantánamo

“Ha ganado un poco en ser una prensa crítica, pero no lo suficiente, falta inmediatez en los análisis fuera del margen político y económico. Creo que no hay que tenerle miedo a los temas que tienen que ver con la juventud, sexología, y cómo piensan los jóvenes con relación a las decisiones gubernamentales”. (Kyra Cuenca Rivera, profesora de Marxismo-Leninismo e Historia en la Universidad de Guantánamo)

Eldys Baratute Benavides, escritor y presidente de la Asociación Hermanos Saíz

“El periodismo cubano se ha quedado mucho en lo informativo, necesita más espacio para el criterio y moverle el terreno a las personas. Se ha divorciado un poco del tema de la creación. Un buen reportaje puede llevar un gran trabajo creativo desde el punto de vista literario”. (Eldys Baratute Benavides, escritor y presidente de la Asociación Hermanos Saíz)

Melba Rosa Galán, jubilada de Educación

“Pienso que se debe emplear un vocabulario más asequible a la población y diversificar el lenguaje, la fotografía en la prensa escrita no siempre tiene la mejor calidad. En el caso del periódico Venceremos algunas veces en la sección de respuesta al lector no se aprecia una acción concreta, en correspondencia a las insatisfacciones que se publican en las Instantáneas, y la población quiere soluciones no respuestas para una solución posterior”. (Melba Rosa Galán, jubilada de Educación)

Una prensa de estos tiempos

La prensa cubana se renueva en la medida de sus posibilidades. Las virtudes de las nuevas tecnologías de la informática y las comunicaciones le han permitido ganar espacio y mayor alcance. Los entornos virtuales se vuelven testigos de la labor del gremio y la interactividad con los cibernautas ha permitido también conocer las opiniones de quienes consumen nuestros medios de comunicación.

Si bien es cierto que múltiples bondades ha dejado la red de redes, no pocos desafíos ha impulsado y sigue impulsando. La realidad y el imperativo de reflejarla con sistematicidad y profundidad en todas sus dimensiones convida a aventurarse en terrenos temáticos poco visitados, actualizar las narrativas presentes, con un toque que permita llegar mejor al público.

Hablar de embriaguez informativa tal vez pudiera sonar exagerado pero, cuando se logre que cada lectura de nuestros periódicos o medios digitales resulte placentero, útil o interesante para los receptores; que sentarse a ver un noticiero u otra propuesta periodística audiovisual o radial, sea un tiempo invertido con el mayor de los gustos, la satisfacción para el gremio será enorme.

Por fortuna en medio de las actuales dificultades quedan los optimistas, aquellos comprometidos con lo que hacen, dispuestos a aceptar los desafíos, esos que al igual que el Gabo, conciben al Periodismo como el mejor oficio del mundo.

