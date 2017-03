Plan Amigos: nuevo servicio de Etecsa para reducir tarifas de llamadas

Disminuir la cuota a pagar al llamar a los tres contactos más utilizados es el nuevo servicio que desde el pasado 20 de marzo ofrece la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) al cliente prepago y pospago (sector empresarial), denominado Plan Amigos.

Según informó a Venceremos Francisco Cateura, encargado de Relaciones Públicas de la División Territorial de Etecsa, la más reciente prestación ofrece la alternativa de inscribir hasta tres números fijos o móviles con los cuales podrán emitirse llamadas nacionales por el costo de 0.20 centavos de CUC por minuto, de los 0.35 establecidos.

La cuota inicial de activación es de 1.00 CUC, disponiendo de 30 días desde el momento en que se activó y al vencerse este plazo se cobra la renta mensual de este servicio con un valor de 0.50 centavos, descontándose siempre del saldo principal del usuario. De no poseer saldo suficiente, el servicio quedará inhabilitado, no pierde el Plan Amigos hasta cumplidos 30 días más, pero no puede utilizarlo hasta que disponga nuevamente de saldo en su cuenta principal, agregó el especialista.

Explicó además que la inscripción de los tres primeros números telefónicos es gratuita, pero al sustituir un contacto por otro nuevo, se descuenta del saldo principal 0.15 centavos. Eliminar es libre de costo.

Al marcar el código *133# los usuarios podrán autogestionarse el ingreso al Plan Amigos y para consultar su estado deberá marcarse *222*264#, sin necesidad de dirigirse a ninguna unidad comercial.

Infografía: Etecsa