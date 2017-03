Resumen entrevista online: Sumemos ideas como juventud

Desde la sede del periódico Venceremos, participaron dando respuestas a las inquietudes de los cibernautas, Lázaro Castellano Matos, miembro del Buró provincial de la UJC para atender a los trabajdores y jóvenes combatientes, Bárbara Odalis Simonot Brooks, jefa del departamento ideológico de la UJC en la provincia, Yalina Thaureaux Faur, presidenta provincial de la Organización de Pioneros José Martí, Alexander Olivares Trimiño, presidente provincial de las Brigadas Técnicas Juveniles, y Xavier Arrué Pinto, secretario general del Comité UJC de la Universidad de Guantánamo.

Ary: Me gustaría saber ¿cuáles son los principales retos que tiene la UJC en los tiempos actuales? ¿Qué está haciendo para llegar a los jóvenes que no militan en las filas?

Bárbara, ideológica de la UJC provincial: Los retos que tiene la UJC son varios, encaminados a fortalecer el trabajo político e ideológico con todos los jóvenes, en especial frente a las acciones subversivas que se lanzan hacia ellos. Otro reto es la inserción de los principales dirigentes de la organización en las redes sociales para acercarse más su militancia y comprender sus intereses para trabajar con ellos, sumarlos a las filas de manera espontánea y dinámica para que participen en las actividades políticas y culturales.

En relación al trabajo con los jóvenes del universo juvenil, que no son militantes de la UJC, tratamos de vincularlos a todas las actividades y procesos que realizan los Comités de base en su radio de acción, sin otro compromiso más que aportar y participar de ellas, así verán una UJC que trabaja, que está comprometida con el progreso del país y que se parece a la juventud de hoy.

Yamilka Álvarez: ¿Creen nuestros dirigentes de la UJC que los jóvenes están involucrados y participan conscientemente en el proyecto de país que se construye, con un socialismo próspero y sostenible, que pueda responder a sus aspiraciones, necesidades? ¿Qué análisis, discusiones se realizan en ese sentido y cuál es la postura de ellos al respecto?

Xavie Arrué, Secretario UJC en UG: Los jóvenes sí estamos comprometidos, pero aún existe una mentalidad arcaica y autoritaria en muchas personas que dirigen las diferentes instituciones. Nuestra juventud se caracteriza por la novedad, por los deseos de hacer cosas diferentes, sin que esto quiera decir que estemos en contra del proceso social que se construye. Estamos a favor de un cambio de discurso y de pasar del verbo al hecho.

Joelquis Verdecia Batista: Todo tiempo futuro tiene que ser mejor declaró Mella en unos de sus alegatos, ahora nos estamos dando cuenta de que la juventud tanto militantes como no militantes ha cambiado con su tiempo, o sea, que se impone ir de menor a mayor y con total intencionalidad al trabajo ideológico tanto con los cuadros de la base como los de los niveles de dirección superior, lo que quisiera saber es qué se tiene pensado o qué se está haciendo para garantizar una mejor y mayor preparación a estos

Alexander Olivarez, presidente provincial de las BTJ: Joelquis compartimos tu criterio, hoy más que nunca es necesario la preparación de nuestros cuadros y militantes para combatir en el plano ideológico, para ello se están desarrollando conferencias de preparación con las principales autoridades del Partido y el Gobierno, así como directivos de organismos e instituciones civiles y militares, que nos han permitido tener una mejor visión de este combate ideológico.

Lianet Escobar: Hola, quisiera saber ¿qué están haciendo los jóvenes trabajadores y los estudiantes por el aniversario de la organización en todo el país?

Alexander Olivarez, presidente provincial de las BTJ: Lianet, los jóvenes guantanameros hoy están desarrollando los actives de jóvenes campesinos y el sector no estatal, en todos los municipios, donde muestran los resultados obtenidos y el apoyo incondicional a nuestro proceso revolucionario. Las Brigadas Técnicas Juveniles también se suman a estas actividades con la realización de las conferencias en cada brigada, donde el objetivo fundamental es el funcionamiento orgánico del movimiento juvenil, así como el papel de los jóvenes en la solución de los problemas de las entidades que laboran.

Lázaro Castellano, miembro del Buró UJC provincial: Lianet respondiendo también a tu pregunta te informo que todos los primeros y cuartos domingos de cada mes se desarrollan trabajos productivos dirigidos al apoyo a la zafra azucarero, la recuperación del las zonas afectadas por el Huracán Mathew, la cosecha de tomate y en obras de choque como parte del desarrollo local integral de nuestra provincia. Con saludo al 4 de abril se realizó un trabajo voluntario masivo el pasado 26 de marzo y se repetirán los días 2 y 16 de abril , bajo el lema “Sumando a la economía” , en el cual estaremos movilizando en la más de 5mil jóvenes guantanameros.

Javier Soler: Hola vencedores/as. Me gustaría que alguien se atreviese a contarme cuánta autonomía tiene la UJC respecto al partido. Y muchas gracias

Xavier secretario comité UJC en UG: Javier, la UJC es una organización orgánicamente independiente y goza de todos los privilegios constitucionales para ejercer la orientación e impulsar el protagonismo de la juventud cubana, independientemente de ser la organización política juvenil del Partido.

De conjunto con sus organizaciones estudiantiles y movimientos juveniles se dinamizan todas las proyecciones de los jóvenes y su participación en la sociedad.

Arthur: ¿Cómo trabaja actualmente la organización para motivar el ingreso de nuevos militantes a sus filas y lograr la permanencia de los que ya están? ¿En la práctica creen los entrevistados que verdaderamente hoy los jóvenes sienten interés por ingresar a la UJC?

Bárbara ideológica de la UJC provincial: Hasta hoy hay una estabilidad en la militancia lo que no quiere decir que algunos, argumentando desmotivación hayan abandonado las filas, pero año tras año se siguen incorporando jóvenes más comprometidos que superan el número de los que se van.

En cuanto al interés por militar en la UJC aún es un reto, pero debe ser preocupación también del joven, interesado en cambiar su realidad, en mejorar su entorno y ser uno de los que determinen y decidan cómo se van hacer las cosas en la provincia, en el centro laboral o la escuela, el interés nace.

No obstante, la UJC con el apoyo de los organismos de la Administración del Estado trabaja directamente con la opinión de los jóvenes sobre sus gustos, preferencias y preocupaciones, sobre esa base se toman decisiones en pos de garantizar la recreación, el esparcimiento y la seguridad de este segmento en Guantánamo.

Ary: La recreación de los jóvenes aun es tema pendiente en la provincia. ¿Qué está haciendo la UJC en Guantánamo para que se oferten opciones a los jóvenes guantanameros?

Yalina, presidenta de la OPJM: Ary, en el tema de la recreación se está trabajando a partir de las preocupaciones manifestadas en cada territorio. La UJC propone las actividades a organismos como: Cultura, el Inder, Comercio y Gastronomía, y les exige cumplir con calidad las mismas, no obstante sí son insuficientes los espacios creados para ellos. Nos toca velar porque los pocos que hay funcionen, que no se consuman drogas, que se adopten adecuadas conductas y son los jóvenes quienes deben hacerlo con el apoyo de la UJC.

Rebeca Frómeta González: !Felicidades a los jóvenes de la Organización por su aniversario 55 de fundada! ¿A su cumpleaños, cómo arriban, motivaciones? ¿Cuáles son los retos de la UJC en el presente y el futuro de la Patria? ¿Cómo hacen suyo en el día a día el legado del Comandante en Jefe Fidel? Gracias y les deseo continúen siendo fieles y leales protagonistas de su tiempo. !Adelante juventud Cubana!

Lázaro Castellano, miembro del Buró UJC provincial: Rebeca arribamos al aniversario de la organización con una juventud más comprometida con el momento histórico que le ha tocado vivir. La principal motivación es poder a partir del trabajo político ideológico con las nuevas generaciones, primero cumplir con el juramento al concepto de Revolución dado por el Comandante Fidel Castro y segundo, garantizar la continuidad histórica de nuestro Partido y la Revolución.

Nara Romero: Hola, saludos, deseo felicitarlos por la iniciativa de esta entrevista online. Tiempos complicados para nuestra juventud, y mantenerse genuina, no perder su esencia, creo que es el mayor de los retos. Acompañar la obra de la Revolución, pero sobre todo fortalecerla, eso para quienes piensan destruirla a través de los jóvenes. Felicidades, y que vengan muchos años más. Recuerden, genuinos, únicos, así somos los cubanos.

Victor Hugo: La juventud cubana tiene el reto de seguir construyendo el proyecto socialista que todos queremos. ¿Como la UJC en Guantánamo contribuye a educar a estos jóvenes en los valores sociales socialistas?

JhonElEsquizofrénico: Si de lo que se trata es de tener una juventud dispuesta a garantizar la permanencia de la Revolución, ¿cómo marcha el proceso de integración de la juventud a cargos decisivos y decisorios sobre la política económica y social de Cuba?

Alexander Olivares, presidente provincial de las BTJ: JhonElEsquizofrénico, en los preparativos del proceso eleccionario de nuestra provincia juega un papel importante la presencia de la juventud. Existe igualdad de oportunidad y derecho a ser elegido y elegir a las personas más capaces. Los jóvenes han demostrado que tienen toda la capacidad de asumir responsabilidades y hacerlas bien porque siempre estamos en la primera línea de combate. Somos una de las provincias más representadas por jóvenes en cargos del Poder Popular.

JhonElEsquizofrénico: Una organización más parecida a su membrecía, que la movilice y despierte ganas de hacer, eso es lo que debe ser la UJC, sin embargo ¿qué pasa qué los jóvenes de la provincia que no conocen a la mayoría de sus dirigentes en la UJC, a niveles superiores? ¿Cómo lograr que el universo juvenil se interese por la UJC si una parte de los propios militantes de la organización no parecen estarlo completamente?

Alexander Olivares, presidente provincial de las BTJ: JhonElEsquizofrénico. Creemos que debemos aumentar e intensificar la divulgación y promoción de nuestras actividades y la labor de los principales dirigentes de la UJC en la provincia. Con la vinculación diaria a nuestra base, el intercambio continuo con nuestros jóvenes, así como la activación de los movimientos juveniles que hoy se fortalecen tanto las BTJ como el Movimiento Juvenil Martiano.

Lilibeth Alfonso: Yo no soy militante, pero no puedo ver sin preocuparme cómo muchas veces en una organización que debería moverse a ritmo de liderazgo, muchas veces los jefes no son líderes, y viceversa. ¿Están conscientes de ello, y si lo están, qué hacen para remediarlo?

Yalina, presidenta OPJM: Lilibeth, en la UJC sí hay líderes está el caso de Guarioné Aguirre, secretario provincial de la UJC, quien tiene una trayectoria como dirigente de la FEU y la juventud, donde asumió diferentes responsabilidades como miembro del Buró y primer secretario en dos municipios, obteniendo resultados satisfactorios hasta llegar al cargo actual, otros son Bárbara, ideológica de la provincia, quien viene desde abajo como líder estudiantil y juvenil, Xavier es también un ejemplo a seguir por los jóvenes. El liderazgo no se remedia ni se crea se gana y también es una virtud y los guantanameros la poseen bastante, así lo evidencian los más de seis cuadros que dirigen en el comité nacional de la UJC.

Elio Antonio: Me sumo a su felicitación. Este ejercicio es muy importante. Es una muestra de democracia de las tantas, que se pueden dar mediante el uso de las TIC.

En las intervenciones televisadas del pasado X Congreso, un joven del MININT planteaba la necesidad de que la organización planificara sus actividades no solo para los militantes, sino para toda la juventud. Esa preocupación de él ha sido mía desde mi época de estudiante en la Universidad (89-96). Eran tiempo difíciles, como aún lo son; pero bueno, creo que la juventud está clara de lo que debe hacer. Su preocupación debe está en cómo hacerlo y pronto.

Por eso, mi pregunta es igual a la de otros: ¿Qué hace la UJC en Guantánamo —en la ciudad y en los campos— para continuar siendo la vanguardia de la juventud cubana? Saludos.

Bárbara, ideológica de la UJC: Elio, la UJC por designación en la Constitución y el Reglamento, engloba y representa a todos los adolescentes jóvenes de Cuba, y Guantánamo no es una excepción. Más de 13 mil jóvenes hoy están en las filas, y son la vanguardia en su lugar, ya sea campesino, obrero, productor, maestro o médico. Hemos estrechado el vínculo con jóvenes de diferentes denominaciones religiosas, con internos en el sistema penitenciario, con niños con enfermedades crónicas y con los extranjeros que vienen a Cuba.

Elio Antonio: La semana pasada de manera indirecta participé en una reunión de estudiantes ejemplares que ya estaban en el 3er año de sus carreras. En esa reunión, por los méritos que los distinguían se les propuso ingresar a las filas de la Juventud. La mayoría, mujeres, sin argumentos ideológicos a la altura de un estudiante universitario cubano, rechazaron la oportunidad. Se les explicó qué era la Juventud, que evidentemente ellas desconocían; pero no fue suficiente en esa ocasión.

Mis conclusiones fueron las siguientes: Desde niños, los cubanos debemos tener una idea clara de qué significa la UJC y por tanto militar en ella. Creo que deben de haber otras y muchas más actividades que los trabajos voluntarios, marchas, etc., para crear fortalezas políticas en los jóvenes.

Me encuentro un local donde hay 10 computadoras disponibles para participar en esta entrevista: ¿Por qué estoy yo solo?

Xavier secretario UJC en UG: Elio, la responsabilidad de revitalizar la UJC y sus procesos corresponde a los jóvenes, que por supuesto, deben ser orientados y estar conscientes del rol que les corresponde en cada momento. El proceso de crecimiento siempre será reflejo de la vitalidad de la juventud en cada estructura, en cada centro, en cada lugar, por lo que su experiencia, no es de las mejores. Habrá que fortalecer esa estructura y de seguro usted puede ayudar a eso. Si se siente sólo en su lugar invite a más personas la próxima vez, y si no quieren, se lo pierden.

Yalina, presidenta de la OPJM: Elio, la UJC conoce de esos vacíos en la actualidad por eso hoy estamos yendo más a la base, donde se forman los jóvenes, los pinos nuevos, el lazo entre la UJC y la OPJM, la FEU y la FEEM hoy es más fuerte o por lo menos más intencionado, se trata de colaborar más que orientar, espero que también tú colabores con la UJC, que no es un organismo superior abstracto sino que parte del aporte voluntario de cada uno de los jóvenes cubanos militantes o no.

El hecho de que estés solo en el laboratorio no es una derrota de la UJC, sino de la sociedad y tuya, porque como mismo la juventud se une para Faceboook, y hacer otras actividades, bien podrían haber participado acá, donde se discute sobre la existencia y perdurabilidad de la UJC desde los jóvenes.

Mulato de ley: Muy buena la idea de realizar una entrevista on line en saludo a los 55 años de la Unión de Jóvenes Comunistas. Este aniversario llega en un momento importante para el país dado los cambios que ocurren y sobre todo por los muchos que viene por delante. En los próximos diez años se define el futuro de la Revolución y por ello la juventud actual tiene vital importancia. Por eso se hace imprescindible aumentar la participación activa de pensamiento y acción de la juventud, el liderazgo de los jóvenes, saber busca a esos líderes, formarlos, se tiene que aumentar el trabajo con la historia, con los valores, darle armas a los jóvenes para enfrentar los golpes mediáticos que cada día nos llegan por una u otra vía, para saber desandar por la Internet, hoy vital. ¿Qué se hace sobre todos esos temas? En el caso de la universidad de Guantánamo ¿qué fórmula tratan de usar para sumar, para movilizar el pensamiento? ¿Cómo les fue en la reciente caminata al II Frente?

Xavier secretario UJC en UG: Mulato de Ley, en el caso de la Universidad la UJC integra uno de los componentes estratégicos del eslabón de base, a partir de ahí es donde comienza el proceso de conectar al joven con la responsabilidad de transformar su entorno, de desarrollarlo, a partir de sus intereses, de sus potencialidades... se organizan muchas de las actividades por proyectos de perfil sociocultural del que forman parte los estudiantes que tienen como misión fundamental la de incidir en comunidades y en ese mismo proceso de incidencia se gestan diferentes dinámicas educativas, investigativas, políticas, culturales, que sitúan al joven en el centro de cada acción. Así lo hacemos porque así quieren los jóvenes que se haga... y ha tenido resultado. Sin dejar de reconocer que aún falta mucho por hacer.

Cecilia: Cuán independiente es la UJC en Guantánamo del Secretariado Nacional, son las mismas propuestas, las mismas actividades declaradas desde arriba hacia abajo. ¿Cómo se llega a cada joven de acuerdo a sus intereses que son diferentes a los del joven capitalino?

Xavier secretario UJC de la UG: Cecilia, hace mucho tiempo que la UJC está apartada del centralismo en cuanto a las actividades y las iniciativas de sus jóvenes, claro, hay procesos y orientaciones que por su trascendencia, competen al país completo, pero cada provincia, cada municipio, cada comité de base tiene su propuesta independiente, que son los intereses de los jóvenes y eso se respeta y se tiene en cuenta a la hora de tomar alguna decisión, una vez se realicen diseños generales de actividades, movimientos, festividades..

YayideCuba: Qué bueno que se convoca a estos espacios de debate y que la gente participa. Uno de los planteamientos de la juventud versa acerca de la recreación, las opciones en cuanto a propuestas, precios, lugares y el tipo de música. Me pregunto cómo se proyecta la UJC de Guantánamo, como representante de la juventud guantanamera para resolver o al menos viabilizar algunas soluciones en esta carencia, por desgracia aún latente en esta y otras provincias del país.

Barbara, ideológica de la UJC: YayideCuba, la UJC tiene participación en las reuniones de recreación a nivel de consejo popular, municipal y provincial, y aunque no define precios ni ofertas, sí se escucha nuestra voz allí en defensa de los gustos, intereses y poder de adquisición de la juventud.

La organización cuenta con movimientos juveniles como la AHS, la Brigada de Instructores de Arte, que ofrecen opciones culturales y recreativas en diferentes comunidades, escuelas y hospitales. Pero el protagonismo de la UJC depende también de los propios jóvenes, que deben denunciar y proponer más en el seno de los comités de base cada vez que se enfrenten a problemáticas relacionadas a la recreación y otros temas.

Carli: Yo no soy militante. Nunca me he sentido inclinada a pertenecer a esta organización. Me preocupa que en todos los lugares se diga que la UJC es una organización de vanguardia y no veo ese protagonismo. ¿Cómo logran o no motivar a aquellas personas que no poseen el carnet? Se habla mucho de la recreación pero más allá de las actividades culturales ¿qué hace la organización o quienes la lideran para incentivarnos?

Alexander Olivares, presidente provincial de la BTJ: Carli, la organización no trabaja solo con militantes, nuestro universo es la juventud en general, que son los principales protagonistas en la materialización de nuestros movimientos juveniles, como la Brigada Técnicas Juveniles, el Movimiento juvenil Martiano, así como los llevados a cabo por las organizaciones estudiantiles OPJM, FEEM y FEU.

Actualmente estamos realizando las conexiones necesarias con la presencia de todos nuestros jóvenes, donde se explica la necesidad de sumarlos y que a partir de su criterio puedan perfeccionar nuestro trabajo como organización y así lograr su inserción.

Mulato de ley: ¿Cuántos militantes existen en la provincia? ¿Cuántas estructuras de base? Hablen un poco de las actividades por los 55 años. La fiesta ha sido menor que en otros años o se ha sentido menos en la población ¿Por qué?

Bárbara, ideológica de la UJC: Mulato de ley, la militancia en Guantánamo es grande y se corresponde con las estructuras creadas en cada centro, incluyendo cuentapropistas, y está muy comprometida con el momento histórico que le ha tocado vivir. Hoy la fiesta es moderada porque nuestro líder Fidel Castro, falleció y eso los jóvenes lo sienten, aunque todas las actividades llevan su nombre desde las acampadas, los espacios de intercambios, los festivales, actos y galas.

Ladislao: Tengo entendido que el proceso de crecimiento se realiza desde el 9 no grado, entienden los jóvenes a esa temprana edad el nivel de compromiso? ¿Cuáles, por decirlo de alguna manera, son las cualidades o requisitos que debe tener una persona para integrar las filas de la UJC? La juventud, los jóvenes, como es natural, han cambiado, y se diferencian de aquellas generaciones que asistían sin prisas y contentos, casi sin convocatoria, a los trabajos voluntarios. Hoy esa actividad más que voluntaria resulta obligatoria, o sea, lo que supuestamente está diseñado para ser inclusivo y participativo se torna una piedra, pues el discurso y la mentalidad es la misma, pero el contexto histórico ha cambiado.

Mi pregunta central es cómo representa la UJC a sus miembros y de manera general al universo juvenil, porque no hay que ser militantes para estar comprometidos con la Patria, pero el militante debe tener un compromiso doble desinteresado...

Alexander Olivares, presidente provincial de las BTJ: Ladislao, ya el proceso de crecimiento a la UJC no se realiza desde el 9no grado, sino a partir de que el joven tiene 16 años de edad y los requisitos siguen siendo los mismos, deben ser buenos estudiantes, responsables, cumplidores en cada una de las actividades que se realizan en su centro y ante todo un buen revolucionario.

La juventud como organización representa a todos los jóvenes, sean o no militantes de la misma, en cada actividad y evento que participe, nacional o internacional.

Carlos G: A Yalina. Usted mencionaba los méritos del actual primer secretario de la provincia y su trayectoria y es cierto que le tiene y amplia, pero me crea confusión porque leyendo la pregunta de Lilibeth, ella habla de líderes naturales, de gente que moviliza solo con su presencia, no porque se ponga en un cargo nacional, provincial, municipal por designación o por votación en una reunión determinada, dado su historial, si no líderes reales, que la gente sigue a todas, de esos que ya en el país se ven pocos, o que existen pero no son utilizados a lo mejor por malos métodos de captación, por mal trabajo a la hora de atraerlos a los espacios, a las responsabilidades, a darles un espacio y aprovechar sus cualidades. ¿Con esos cómo trabaja la UJC? ¿Tienen cómo buscarlos y cómo tratan de formarlos, de atraerlos, de comprometerlos?, en eso se va parte del futuro de la Patria. Ser dirigente y líder no es lo mismo.

Yalina, presidenta de la OPJM: Carlos G, los cargos del secretario no surgieron de la nada, él se los ganó así como dices, guiando a la gente, como líder. Además es licenciado en educación, presidente del CDR, y fue delegado al Festival de la Juventud y los Estudiantes celebrado en Ecuador, a él lo sigue la gente de a pie, no solo los cuadros de la UJC. Además la organización siempre se ha preocupado por acoger esos líderes desde la primaria, secundaria, preuniversitario y universidad... te sorprenderías cuantos líderes anónimos hay por ahí y que están siendo preparados por la UJC como reserva.

Mulato de ley: Se habla de vanguardia, son siempre los jóvenes militantes la vanguardia en los diferentes lugares, centros y barrios, y digo vanguardia real, no desde el discurso de lo que debe ser, sino de lo real. Son ejemplo realmente en cada lugar que viven o trabajan? Por mucho tiempo se creció a muchos jóvenes sin tener todas las condiciones, solo por cumplir con cifras y eso provocó que entrara el bueno y el regular, y eso quitó mucho en el terreno de la vanguardia y la ejemplaridad. ¿Se evita eso en la actualidad? Es preferible pocos y buenos que muchos y...

Alexander Olivares, presidente provincial de las BTJ: Mulato de Ley, hoy se trabaja en lograr un crecimiento objetivo que nuestros jóvenes sean esa vanguardia y lleven adelante nuestro proceso. No es el mero hecho de tener la cantidad, nuestro objetivo es la calidad, para eso, hoy trabajamos, sin descuidar nuestro estado de la militancia que es la continuidad del ingreso al Partido

El chama del Guaso: Sé que muchos o casi ningún dirigente de la UJC tiene acceso a Internet para su trabajo, para intercambiar con los jóvenes. En tiempos de Internet, sitio en el que se encuentran los jóvenes, eso es estar a la cola de los tiempos. ¿Qué hacen al respecto?

Bárbara, ideológica de la UJC: El chama del Guaso, ciertamente los cuadros de los comités provinciales y municipales no tenemos acceso a internet y a las redes sociales, pero no significa que no estemos en ese camino. Muy pronto estas instituciones lo tendrán como el Buró Nacional de la Juventud, no obstante, varios dirigentes de base de la UJC tienen en sus centros de estudio y trabajo esa oportunidad, la cual es aprovechada por nosotros, un ejemplo es precisamente esta entrevista a través de la página del Periódico Venceremos, así mismo a través de los Joven Club de Computación, las salas de navegación de la AHS. Nacionalmente existe un grupo de comunicación que cuenta con diseñadores, fotógrafos, investigadores y periodistas para interactuar y comunicarse con los jóvenes a través de esta y otras vías. Experiencia que se extenderá por todo el país.

Elio Antonio: Xavier, Yalina tiene razón. Y espero que podamos colaborar con éxito en una propuesta que está elaborando la Unión de Informáticos de Cuba (UIC), organización joven por demás. “Desde Guantánamo” es un proyecto que hemos estado presentando en el territorio. Grosso modo consiste un implementar la Intranet de Guantánamo, una herramienta que se debe convertir en la principal fuente de información y conocimientos para la provincia en la web nacional.

Nuestro criterios, es que los jóvenes serán quienes la lideren con su participación en disímiles concursos, análisis y debates de la actualidad cubana e internacional al duro y sin guante; será un espacio donde plasmarán sus cortas pero sin dudas, interesantes historias de vida como pioneros, estudiantes, deportistas, artistas, campesinos, obreros estatales y no estatales; desde donde se fomentaran líderes o simple y llanamente, revolucionarios.