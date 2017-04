Resumen entrevista online: Voces por la paz y contra la presencia de bases militares extranjeras desde Guantánamo

Foto: Lorenzo Crespo Silveira

la base naval yanqui en Guantánamo, el rechazo del pueblo y gobierno cubano a su presencia, las interioridades del V Seminario Internacional de Paz y por la Abolición de las Bases Militares Extranjeras y otras interrogantes de los usuarios respondidas por Adriana Silvente Milhet, funcionaria del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).

-Hola, muy buena esta idea. Me gustaría saber sobre cómo surgió la idea de hacer este evento y por qué se escogió a Guantánamo como sede.

-En el 2010 había una situación internacional compleja que atentaba contra la paz mundial, la cual se mantiene hasta el momento. Se desarrollaban eventos de paz en diferentes partes del mundo abogando en contra de la presencia militar extranjera. En esos escenarios uno de los temas presentes era la exigencia al gobierno de los Estados Unidos, por la devolución del territorio ocupado por la ilegal base naval enclavada en Guantánamo. De ahí surge la idea de que el mejor escenario para exigir la devolución de este territorio era precisamente Guantánamo, aledaño a la base naval, donde su pueblo y su gobierno están en contra de esa presencia ilegal.

- Hoy me encuentro este medio y veo esta convocatoria. Me gustaría saber cómo se puede participar en este evento que suena tan interesante. Tienen requisitos de participación o se puede ir por la libre. Cuándo es la próxima edición?

Anita G - El requisito para asistir al evento es que sea amante de la paz, además para participar puede comunicarse con la página del Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos www.cubaporlapaz.wolrdpress.com

- ¿Cuántos seminaristas van a participar en el evento?¿Hay invitados especiales? ¿Quién o quiénes? ¿Se desarrollará alguna actividad previa al Seminario? ¿Se otorgarán reconocimientos durante el evento?

Respuesta a Se prevé que participen alrededor de 200 delegados, y asisten personalidades como María Do Socorro Gomes, presidenta del Consejo Mundial por la Paz, y Ann Wright, coronela retirada de la Armada norteamericana, fiel defensora de la paz.

El seminario comienza el día 4 de mayo, lo que tendrá actividades colaterales como encuentros con el pueblo, un concierto por la paz y una fiesta de pueblo definida como “noche guantanamera”, donde se insertarán los delegados.

En el evento se prevé entregar el Sello de la Ciudad a personalidades tanto nacionales como extranjeras que se han destacado en la lucha por la paz.

- Hola, supe en una visita a Guantánamo hace unos años que desde la base existían agresiones a territorio cubano, con muertos y faltas de respeto a los guardias de Cuba. Eso de ser verdad es el colmo. ¿Es cierto esto? ¿Sigue ocurriendo?

a Jess - Saludos. Entre 1962 y 1996, se registraron 8 288 violaciones del territorio nacional de Cuba desde la Base Naval en Guantánamo, incluidas 6 345 violaciones aéreas, 1 333 violaciones navales y 610 violaciones territoriales.

A partir de la crisis migratoria de 1994, por acuerdo de ambos gobiernos, se iniciaron encuentros regulares entre los mandos militares de cada parte, como resultado de lo cual se ha logrado mantener desde entonces un ambiente de seguridad en torno al perímetro de la instalación norteamericana, conveniente para ambas partes.

- ¿Representantes de qué países participarán en esta nueva edición del evento? ¿Se expondrán las experiencias de otros lugares donde también sus pueblos están marcados por la presencia de una base naval? ¿Qué país es el que cuenta con la mayor cantidad de bases navales en su territorio y cuál es el que más tiene fuera de sus fronteras?

Respuesta a Alejandra - Alrededor de 130 países tienen presencia de bases militares extrajeras. La región que se registra con mayor presencia de estas es la península coreana, con alrededor de 100 bases e instalaciones militares desde la guerra de Corea. En el caso de América Latina, el país con más bases militares extrajeras es Panamá, con 12 bases aeronavales.

Participarán 25 países, incluido Cuba. La mayor representación de delegados es de Estados Unidos con alrededor de 60 participantes. Varios delegados presentarán ponencias relacionadas con la presencia de bases militares extrajeras en sus países.

Estados Unidos es el país que más bases tiene fuera de sus fronteras con 686 que reporta actualmente, no es una cifra exacta pues no se cuentan las secretas. Se estima que existan unas 800 bases.

- ¿Se presentará en el evento el documental Todo Guantánamo es nuestro? Saludos y aplaudo esta iniciativa del periódico Venceremos.

Respuesta a Ary - En el evento se presentará el documental Todo Guantánamo es nuestro porque es la mejor manera de mostrar la exigencia de los guantanameros por la devolución de su territorio ilegalmente ocupado.

- Cuánto paga el Gobierno de los Estados Unidos a Cuba por el supuesto arrendamiento de la Base Naval que mantiene en Guantánamo hace más de cien años contra la voluntad de los cubanos. Aunque admitir ese pago sería legitimar su presencia en suelo patrio.

a Julio Cesar: El 2 de julio de 1903 Cuba y Estados Unidos firmaron un tratado en el que se especifican los detalles del arrendamiento, incluido el precio acordado en los dos mil dólares en moneda de oro de Estados Unidos de forma anual. Ese precio era alto para la época, pero Cuba no incluyó ningún tipo de ajuste de precio. En 1973 EEUU hizo un arreglo en el precio que desde entonces es de US$4.085 al año. El (cheque) correspondiente a 1959, por simple confusión, fue convertido en ingreso nacional. Desde 1960 hasta hoy jamás se han cobrado.

Saludos, ¿de qué forma se puede medir la evolución de este Seminario en su programa, los participantes, la proyección? ¿Qué tendrá de diferente este que viene cerca?

Respuesta a Mulato de Ley - El desarrollo de los seminarios ha evolucionado en el número de participantes, en el aumento de la cantidad y calidad de los trabajos que se presentan. Ahora habrá un mayor contacto con la población guantanamera, que demuestra que Guantánamo no es la base naval.

La proyección del evento está en correspondencia con la existencia de la base naval, mientras no se devuelva a Cuba ese territorio ilegalmente ocupado, seguiremos alzando nuestras voces desde aquí.

- Me encontré esta entrevista online y me llama la atención que exista en Guantánamo un evento tan importante y que se sepa tan poco. Este tipo de evento cuando son en La Habana se enteran hasta las ranas, pero si lo hacen en otra provincia se dice muy poco. ¿Por qué pasa esto? ¿Tiene bien claro el evento una correcta estrategia de comunicación? ¿Cómo tiene previsto que no ocurra en la V edición?

Gensi - El evento se ha divulgado a través de todas las vías posibles que tiene el Movimiento Cubano por la Paz, los medios nacionales también han difundido estos últimos días la noticia. De todos modos, consideramos que puede difundirse un poco más, sobre todo hacia el exterior, para que más amantes de la paz puedan participar. Pero es importante mantener su sede en Guantánamo, por lo que significa para el mundo.

- Importancia de la zona donde está ubicada la base ilegal yanqui para el mejor desarrollo de la provincia más oriental y del País entero: ¿cuales prospectivas en caso de devolución?

Querido Guaso - La bahía de Guantánamo tiene condiciones naturales que permitirían un amplio intercambio comercial lo que se traduce en más desarrollo económico para el territorio.

- Hola amigos, que bueno que van a realizar un evento así. Vivo en Colombia, un país con varias bases militares de Estados Unidos, que afectan nuestra vida diaria, porque es una presencia extraña, ajena, matan nuestros animales, contaminan, en fin, muchas cosas malas. ¿Han pensado en lograr sacar el evento de Cuba?. Algunos de mis compatriotas han estado presentes para llevar la voz de este país golpeado por las guerras internas y el militarismo.

Respuesta a El colombiano - El Consejo Mundial por la Paz y organizaciones por la paz en diferentes lugares del mundo desarrollan anualmente eventos y actividades relacionados con el tema: en contra del armamentismo, las guerras, la presencia militar extranjera… pero este encuentro en Guantánamo es el espacio que hemos escogido los cubanos para exigir la devolución del territorio ocupado ilegalmente por Estados Unidos.

- Saludos a la funcionaria del Icap, quisiera saber ¿qué personalidades importantes estarán en el Seminario de este año, y su valoración sobre si estos eventos han logrado realmente replicar el mensaje de Cuba y el resto de los activistas contra las bases militares del mundo?

Respuesta a Lilibeth - Entre los alrededor de 200 delegados previstos se cuentan María Do Socorro Gomes, presidenta del Consejo Mundial por la Paz, y Ann Wright, coronela retirada de la Armada norteamericana, fiel defensora de la paz.

A nuestra consideración el evento ha tenido repercusión en varias partes del mundo, al punto que son muchas las personas que se interesan por conocer sobre el Guantánamo que no es la base naval a partir de lo que se conoce de las 4 ediciones anteriores del seminario por la paz.

La base naval de Guantánamo surge a raíz de la Enmienda Platt, aprobada como apéndice constitucional en 1902, como una forma de injerencia de Estados Unidos en los asuntos cubanos. En la década del 30 esta ley es derogada, sin embargo sigue ahí la base, bajo un estatuto el mal llamado tratado permanente. Y lo paradójico es que ese tratado era el artículo 8 de la Enmienda. Entonces por qué la base continua ocupando una de nuestras bahías, esa es la pregunta que todos hacen. Al final es otra estrategia como las mismas que utiliza el gobierno norteamericano en otras partes del mundo. Me alegro q exista un evento como este para denunciar una vez más la ilegalidad de la injerencia de un país en otras tierras que nada tienen que ver con ellos.

- Sono favorevole che l'isola di Guantanamo sia libera al popolo Cubano!

- Como Costarricense y amante de la paz y el respeto a la autodeterminación de los pueblos, jamás podría estar de acuerdo a ninguna clase de invasión territorial de un país contra otro. A cada país y en este caso a Cuba y su pueblo, se le debe respetar su soberanía y que su territorio esté libre de la descarada invasión que por tantos años ha sufrido en tiempos de paz.

Vamos Cuba, vamos cubanos, ante el Derecho Internacional obliguen Estados Unidos a devolverles Guantánamo al igual que lo hizo entregándole a Panamá la zona del canal.

Desde Costa Rica todo nuestro cariño y solidaridad.

- Muchas gracias a Adriana y a la redacción digital del periódico Venceremos por la entrevista online por la paz y contra las bases militares extranjeras...

Quisiera subrayar el aporte que pueden dar este tipo de intercambios en las redes sociales a la justa causa que defienden...

Solicito que, como hizo el anterior seminario, el quinto se proponga también, ante las amenazas del momento, multiplicar las acciones de solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela, su gobierno y su pueblo que continúan enfrentando una guerra económica y mediática y otras acciones desestabilizadoras, orquestadas por la oligarquía nacional en contubernio con el imperialismo estadounidense, con el propósito de destruir la obra y el legado del Comandante Presidente Hugo Chávez Frías y el impacto regional e internacional de la Revolución Bolivariana.

- Saludos amigos y amigas. Aquí les ofrecemos los enlaces a un grupo de materiales donde se puede ampliar sobre la presencia de las bases militares en el mundo, la base naval de Guantánamo y qué es una base militar.

Por razones ajenas a nuestra voluntad no pudieron estar los especialistas que debían hablar del estatus legal de la base naval de Guantánamo y otros temas relacionados con la geopolítica imperial sobre este enclave y la relaciones Cuba-E.U.A. Por tanto, previo al Seminario Internacional, el 3 de mayo, Manuel Carbonell Vidal, profesor del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, responderá a sus preguntas y a otras que puedan llegar antes de esa fecha. Gracias por su comprensión.