Pasar revista a la creación

Historias de Vida

Historias de vida: Radiografía de un científico guantanamero

Zadiérik Hernández Ortega a sus 36 años de edad luce como esos eternos enamorados de las ciencias, que no pasan un segundo sin pensar cómo usarlas y más si tiene que ver con la naturaleza. “Confieso que primero me gustó el campo, apreciar y descubrir las maravillas rurales de mi pueblo –Cayamo, en Caimanera-. Después descubrí estando en el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas José Maceo Grajales, que para seguir esa pasión debía estudiar Geología o Geografía. Obtuve esta última y en 1999 me fui a estudiar a La Habana” aclara al inicio de nuestra conversación...