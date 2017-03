Opinión: Servidores públicos

¿El periodista puede o no denunciar experiencias personales? La pregunta plantea una disyuntiva interesante, toda vez que ese profesional, como ente social, goza del mismo derecho que cualquier ciudadano cubano de llevar a los medios de comunicación quejas sobre irregularidades que pudieran afectar a cualquier colectivo humano.

Luego entonces, el favoritismo queda descartado, mal que también debería erradicarse en la práctica de los servicios, sobre todo para quienes tienen la responsabilidad de ordenar, organizar y no permitir que estas condiciones se alteren.

Pero no hay que llegar a extremos en la interpretación del orden y la organización, sobre todo en la práctica social cubana donde es ineludible atender con determinada preferencia a minusválidos, ancianos y hasta, por qué no, amigos y familiares.

Los razonamientos conducen a la agencia de venta de pasajes de cubana de aviación en la ciudad de Guantánamo, donde ya las quejas rozaron las ilegalidades por reventas de los turnos que la referida oficina otorgaba (práctica también visible en la de ómnibus Nacionales) y que devino ilegítima fuente de lucro para desvinculados, quienes (siempre los mismos y por tanto entes identificables y tolerados) hacían colas de madrugada y al amanecer proponían los tickets por 50 CUP a los futuros viajeros.

La situación llevó a cambiar el método: recoger los carné de identidad de determinados número de personas los lunes, martes, jueves y viernes, quienes esperan ser llamados de grupo en grupo hasta las 12 meridiano (el cartel dice 12 de la noche) cuando el servicio comienza para vuelos internacionales. Primer problema e ilegalidad: ese documento está prohibido usarlo en calidad de depósito.

Mientras esto transcurre, otras personas necesitadas de pasaje llegan al recinto y hacen cola con la esperanza de ser atendidas, pero terminan decepcionadas por la llegada del mediodía y el cierre de las operaciones nacionales, y el acceso al local de los elegidos. El jueves es el ejemplo más reciente.

Quienes brindan el servicio de venta se supone deben mantener el orden y ser garante de la buena marcha del sistema, pero evidentemente no funciona así, vulneran el propio rumbo organizativo, privilegiando conocidos y subvalorando a la población reclamante.

Ejemplos recientes se vivieron en la oficina cuando dos personas fueron favorecidas frente al público por funcionarios de la entidad.

Otra con más de dos horas en la fila, amiga del funcionario, a la hora de cerrar el servicio fue requerida al interior, mientras quienes la antecedían se quedaban sin pasaje porque sencillamente eran las 12 y no se contaban en la nómina de los amigos. Ante cuyo reclamo por explicación-justificación le espetaban: es de organismo: Educación cuando todo el mundo sabía que no representaba otro interés que el particular, nada de persona jurídica.

Del trato y actitudes, respuestas y desafueros podría escribirse un capítulo, pero no es el objetivo, como tampoco personificaciones, a pesar de prepotencias y desafíos en nombre de que “no le tengo miedo a nadie”. Desafortunadas expresiones públicas.

En fin, el servicio de venta de pasaje, debe hacer una mirada interior y crítica. Quienes allí concurren tienen necesidades, sacrifican horario de trabajo y de vida y merecen ser respetados. Los periodistas, como cualquier persona, hacemos uso de los medios para señalar conductas impropias y promover buenas prácticas y los servidores públicos deben cumplir con rectitud lo que les toca, hay amigos, familia… pero tiene que prevalecer el respeto.