Resumen entrevista online: Estereotipos, sexo y ....¿apertura del siglo XXI?

Resumen de las preguntas y respuestas realizadas por usuarios sobre temas de sexo, sexualidad, estereotipos… en la entrevista online que ofrecimos a través de nuestro sitio Web, en la tarde de este miércoles.

Desde la sede del periódico Venceremos, participaron dando respuestas a las inquietudes de los cibernautas, el sexólogo y psicólogo Andro Heredia Matos del Centro Comunitario de Salud Mental y la psicóloga Yannelis Balbier Rodríguez del policlínico Asdrúbal López, de la ciudad de Guantánamo.

Roxana: Quisiera que se hablara de los beneficios psicológicos del sexo para quitar el estrés...

Lic. Yannelis: Roxana tener relaciones sexuales siempre que sean, deseadas y de mutuo acuerdo influye positivamente en el organismo, fundamentalmente en la disminución del estrés y tensiones en general. Al tenerlas la respuesta fisiológica está determinada por la actividad del sistema nervioso, donde se liberan hormonas que provocan bienestar a la persona, desde el punto de vista sicológico y también en el mejor funcionamiento del organismo, provocando relajación, y emociones positivas que ayudan al afrontamiento adecuado ante aquellas situaciones que causan estrés.

Mulato de Ley: Buen tema. A los especialistas me gustaría preguntarles si la fama creada por cubanos y cubanas sobre sus habilidades en la cama es puro fetichismo o ganada internacionalmente a partir de sus buenos desempeños en tan universal área. ¿Quiénes, a partir de su experiencia, son más seguros en el amor, las mujeres o los hombres? ¿A qué se debe esto? ¿Puede ser compatible amor y promiscuidad? ¿La forma de vida del siglo XXI permite una posición más desenfadada sobre el sexo y la infidelidad? ¿En su experiencia profesional son más promiscuos los hombres, que casi siempre anuncian lo que hacen, o las mujeres, que por lo general lo hacen más calladas?

Lic. Andro: Mulato de Ley es un poco de fama ganada internacionalmente, porque todos tenemos una condición biológica, siempre condicionada un ente biosicosocial, desde el punto de vista de nuestro aparato reproductor masculino, algunos más dotados, otros menos.

En cuanto a la otra pregunta las mujeres son más seguras, por su autoestima y su identidad de género. Amor y promiscuidad no pueden ser compatibles, ya que el amor es la expresión del deseo de bienestar físico, emocional y espiritual que tenga una persona hacia la otra.

La infidelidad no está desenfadada del sexo en el siglo XXI, porque vivimos en un periodo más moderno y a las personas de ambos géneros no le gustarían sentirse traicionadas porque se sentirían objetos sexuados, de esa propia fantasía sexual. En relación con la promiscuidad científicamente se ha demostrado que las mujeres son más promiscuas de manera oculta que los hombres.

Reynier: Saludos desde Ciego de Ávila, Cayo Coco. La preparación de las personas para la vida es un objetivo inalienable del desarrollo de la sociedad y le corresponde a la educación contribuir al proceso de formación de una cultura general que garantice su integración a los diferentes escenarios del sistema de relaciones sociales, en que participan los sujetos como modo de realización social. En esta sección de entrevista quisiera que se tratara de la cultura general integral en el individuo, si influye o no en la sexualidad y las relaciones sexuales.

Lic. Yannelis: Reinier la cultura general integral del individuo sí influye en su sexualidad, pues ambas se desarrollan a través del contacto social, donde se interioriza las formas que tenemos de expresarnos como hombres y mujeres, cómo nos vestimos, nuestro lenguaje corporal, y el verbal y todo lo que hacemos en nuestro estilo de vida. Por eso, influyen en la sexualidad los prejuicios, los estereotipos, sus opiniones, creencias y saberes, que puedan dar lugar a limitaciones y tabúes en la manifestación de nuestra sexualidad o simplemente favorecerla de una forma adecuada.

Rafael Machiran Ferrer: Aquí en Alemania hay muchas mujeres que rechazan el sexo y tener hijos por hacer carreras, es decir que trabajo y dinero están en primer lugar. Hay otro fenómeno, y es que las mujeres mayores de 45 tienen más sexo y buscan jóvenes, así como hombres maduros buscan a mujeres menores de 40. ¿Por qué sucede esto?

Lic. Yannelis: Rafael Machirán las relaciones de pareja en cualquiera de sus variantes están influidas por el medio social donde se encuentra el sujeto. En el caso de Cuba las mujeres de 40 años ya tienen hijos pues durante los 20 y 35 se tiende a priorizar a la familia, no ocurre de igual manera en los países desarrollados, donde se prioriza, como usted refiere, el trabajo y el sostén económico, pues existe un nivel de vida más alto. Los hombres y las mujeres de 40 años y de todas las edades tienen derecho al disfrute sexual, sin limitaciones de edad. Por las creencias que se comparten en las sociedades, los hombres tiendes a buscar mujeres más jóvenes, y las mujeres, que hoy día, son menos prejuiciadas, también lo hacen. Lo que es importante es que el amor y el disfrute sean de mutuo acuerdo y que no se violen los derechos personales.

Curiosa: Quisiera saber por qué en Cuba no se expenden juguetes sexuales o no se crean espacios para comercializar ropa interior de fantasía u otras cosas por el estilo que estimulan la relación sexual... siempre con un precio asequible a la población, pues fácilmente la industria textil pudiera dedicar un esfuerzo hacia esa dirección con muy buenos resultados.

Lic. Andro: Curiosa la sexualidad en Cuba se está descubriendo a partir de ahora, y adquiriendo conocimientos de este tema porque anteriormente este asunto era una aberración, por lo que tenemos que ser más conscientes del tema y realizar mayor publicidad. Todavía en nuestra sociedad no se ve bien una tienda de este tipo de artículos por los estereotipos que aún existen, pero serían de gran importancia estos establecimientos, pues puede ser una opción interesante para cumplir las fantasías sexuales de algunas personas.

Mario: En los últimos tiempos hay auge de la homosexualidad, o por lo menos de manera abierta. Sin embrago, aun me quedan dudas como: ¿un homosexual nace o se hace?

Lic. Andro: Mario la homosexualidad es una orientación sexual, por tanto no se nace así y no es una condición genética, todo está en el contexto en el que se desarrolla el individuo siempre y cuando su orientación sexual esté definida.

ElenaBD: La respuesta sexual siempre es inesperada, sin embrago cuando las parejas se conocen es posible saber más o menos como va reaccionar a algunas situaciones... pero ¿qué pasa a la hora de experimentar cosas nuevas, cómo pedirle a la pareja que se anime a encontrar o probar algunas cosas que socialmente no se ven bien? ¿Puede una pareja practicar sumisión sin debilitarse?

Lic. Andro: ElenaBD, primeramente habría que formular un “contrato” con la pareja sobre las cosas que le gustaría experimentar y que le respetara su decisión, bajo el acuerdo de los diferentes apéndices establecidos. Puede que a una mujer le guste en un momento que exista en el espacio coital, ser sumisas sin lesionarse, porque le genera mayor satisfacción sexual. Considero que lo más importante en la pareja es la comunicación y comprensión, así como la liberación de los tabúes.

Roxana: Aquí van unas preguntas que encontré... y quizás sean útiles... ¿Sabes que el sexo, practicado a diario, puede sustituir al ejercicio físico, en cuanto a la quema de calorías, sudoración o salud cardiovascular? ¿Conoces el potencial erótico de las diferentes partes de tu cuerpo? ¿Te atreves a mostrar tu deseo sexual y a tomar la iniciativa?

Lic. Yannelis: Roxana hay teorías que afirman que el sexo practicado a diario, puede tener una repercusión similar al ejercicio físico, pero no quiere decir que los mismos no se realicen, y que se dediquen solamente a esta actividad.

Con relación al potencial erótico del cuerpo se puede afirmar que en general es importante, independientemente de que se habla de zonas erógenas en específico, que pueden variar en diferentes personas así como su nivel de sensibilidad, lo importante es conocer cuáles son las tuyas, a disfrutar tu sexualidad y no temer a tomar iniciativas.

Lilibeth: Quisiera que se especificara más sobre ese término tan de moda que es la heteroflexibilidad. ¿Cómo se clasificaría según los estándares de hereto, homo o bi?

Lic. Andro: Lilibeth una persona heteroflexible no sería realmente ni heterosexual, ni homosexual ni bisexual, se llamaría pansexualista porque estas personas manifiestan sus relaciones coitales sin tener en cuenta la orientación sexual de la otra persona ya que este término es muy contemporáneo.

Sergio Acosta: Me avisaron colegas que conozco de su medio de los talleres de redes sociales que he organizado en La Habana, así que participo con ganas dobles. Durante 3 años realicé programas de radio dedicados a la salud y la ciencia, entre ellos uno mensual dedicado a la sexualidad. Aunque podría saber mucho porque he entrevistado a varios expertos, siempre hay dudas. En un congreso mundial de sexualidad en Estocolmo, un reconocido especialista me dijo, que contrario a lo que se piensa, hacer el amor (el coito) con movimientos de pelvis (mete y saca) no es tan buen ejercicio como se piensa, pues según él, es un movimiento monótono que no oxigena los músculos como cuando se hace otro tipo de ejercicio. No es que sea malo, pero no es tan buen ejercicio como se piensa.

Lic. Yannelis: Sergio, muy interesante su intervención. Le respondimos a Roxana que hay teorías que afirman que el sexo practicado a diario, puede tener una repercusión similar al ejercicio físico, pero no quiere decir que no se realice ejercicios físicos, y que se dedique solamente a esta actividad. Durante las relaciones sexuales realizamos varios movimientos que implican todos los músculos del cuerpo, que va más allá de penetrar y sacar, que tensan los músculos y los relajan, es una forma de liberar calorías, fortalecernos y relajarnos. Todo depende de la pareja y su creatividad.

Kraken: El tema es muy sugerente: sexo, sexualidad, y el criterio selectivo y natural de parejas puede originar preguntas disímiles que son acarreadas por los problemas nacientes de una sociedad de consumo que amplía sus horizontes y desnaturaliza los valores ético-morales más interesantes del género humano. Una de las tantas preguntas que haría, sería ¿qué hacen los medios y la sociedad para rescatar esos valores de importancia y mantener el estatus mágico del amor altruista y desinteresado?

Lic. Andro: Kraken se implementan las charlas educativas en los diferentes centros de enseñanza, en los medios de comunicación, siempre concientizando a las personas sobre una relación sexual segura, romántica y sensual, siempre eliminando los plebiscitos del estado monetario que pueda tener la persona.

Gregoriano: Quisiera saber sobre la promiscuidad que se observa en estos tiempos entre las parejas, ya sean homosexuales o heterosexuales. ¿Es esto correcto ( aun si trae felicidad y armonía entre ambos) o simplemente es que no es bien visto por la sociedad y que los humanos somos una especie polígama, actitud que la sociedad por preceptos moralistas se empeña en reprimir?

Lic. Yannelis: Gregoriano la promiscuidad realmente no tiene orientación sexual ni género. Pienso que implica los valores morales y éticos de la persona, y las reglas que se establecen en las relaciones de pareja.

Edelman: ¿Por qué no se habilitan sitios en los que las personas puedan explotar sus fantasías sexuales al máximo?

Lic. Yannelis: Edelman el por qué no existen estos sitios en nuestro país, no podemos responderlo, pero en caso de que se tome su sugerencia, pienso que se debería darle una óptica desde lo terapéutico, es decir, en la atención a trastornos sexuales, y podría ser limitado su acceso.

Yasnay: ¿Es tan importante el tamaño del pene en las relaciones sexuales? ¿Es cierto que las personas que consumen pornografía, subconscientemente poseen instinto gay?

Lic. Andro: Yasnay te comento que el tamaño del pene no influye en las relaciones sexuales porque el tamaño promedio de un pene es de 12 a 14 centímetros, cuando este órgano sea de un gran tamaño no generaría ningún placer, al contrario, sería un sufrimiento porque le provocaría inflamaciones pélvicas y dolor a la mujer. Todo está en descubrir su parte más erógena y su punto G.

En cuanto a las personas que consumen pornografía, te explico que no necesariamente poseen un instinto gay, porque los estudios científicos han demostrado que visualizar este tipo de materiales de una manera regulada puede aumentar el placer sexual en las personas que tiene una disminución del apetito sexual.

Jhon el esquizofrénico: ¿Por qué resulta más fácil para las nuevas generaciones hablar de sexo y, sin embargo, ello no implica una concientización de que sus riesgos sean enfermedades o el embarazo a temprana edad?

Lic. Yannelis: Jhon el esquizofrénico, las nuevas generaciones hablan con facilidad sobre el sexo por los conocimientos y la información a la que tienen más acceso que antes, y por la liberación de prejuicios y tabúes, además del respeto a los derechos sexuales, donde la familia y la escuela como agentes de socialización juegan un papel importante. La cuestión está en que adolescentes y jóvenes poseen baja percepción del riesgo, por características sicológicas propias a su desarrollo, por lo que debemos adecuar la información y la forma de transmitirla.

Gaticalok: En mi oficina, estamos en un debate ¿qué tanto de gay tiene o no una persona hetero que le guste observar leer, o escuchar relaciones sexuales entre personas del mismo sexo? ¿Se excita solo por el placer y el erotismo que provoca la situación, o porque descubra otra orientación sexual?

Gaticalok el querer ampliar el goce con otras personas del mismo sexo no te define como homosexual, sino que consiste una fantasía sexual que quisieras experimentar, pero si realmente no recae en el mismo goce puede tener un conflicto de orientación ya sea bisexual u homosexual.

Yasnay: ¿Qué influye en que las personas escojan una posición específica para tener sexo?

Lic. Yannelis: Yasnay en la elección de las posiciones en el sexo, influye el conocimiento que se tiene de uno mismo en cuanto a sus zonas erógenas y la intensidad de las sensaciones que tiene en cada una de las posiciones. Como es una actividad entre dos, también la experiencia y el conocimiento de la pareja ayuda a conocernos mejor y ser más creativos.

Elio Antonio: El sexólogo Andro menciona el punto G y me recordó que recientemente en el programa televisivo “Pasaje a lo desconocido” se planteó que no se ha descubierto estructura alguna que proporcione las funciones que se le asignan. ¿Qué nos puede decir al respecto?

Lic. Andro: Elio, se ha descubierto que el punto G es la zona más excitable que puede tener una persona, incluso permite alcanzar orgasmos múltiples con solo descubrir su localización, lo que en algunas mujeres no se localiza tan anatomofisiológicamente como en otras. Si quiere conocer más puede documentarse por Instituto Internacional de Sexualidad (WAP) o el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX). Siempre respetando el criterio de otros profesionales.

: Precisamente, fue un experto del CENESEX como invitado al dominical programa, quien plateó que hasta ahora la no existencia del Punto G.

Tengo una amiga que me cuenta tener "eyaculaciones" parecidas a chorros como cuando orina en algunas ocasiones. La pregunta es ¿cuán frecuente ese fenómeno es experimentado por las mujeres y si es, una muestra de manifestación del orgasmo mayor a lo habitual?





Elio Antonio hay teorías que validan la existencia del punto G y hay otras que no, lo más importante radica en el disfrute pleno de las relaciones sexuales, tener una respuesta positiva y el disfrute del coito.

Edelman: Nuevos términos afloran cada día como es el caso de las personas intersexuales. ¿Qué significa ser intersexual? ¿Cuáles son algunos de los más novedosos términos que se han establecido para nombrar algunas prácticas sexuales que emergen en los últimos años?

Edelman una persona intersexual es aquella que tiene una variación orgánica por la cual un individuo presenta discrepancia entre su sexo y sus genitales, poseyendo, por tanto, características genéticas y fenotípicas propias de varón y de mujer, en grado variable. Puede tener, por ejemplo, una abertura vaginal, la cual puede estar parcialmente fusionada, un órgano eréctil (entre pene y clítoris) más o menos desarrollado y ovarios o testículos, los cuales suelen ser internos. Esta persona no se siente definida ni como hombre ni como mujer.

Uno de los nuevos término emergidos es el pansexualismo que consiste en tener relaciones coitales sin definición de la orientación sexual que pueda tener la otra persona.

Eliz: Una persona que se defina como bisexual ¿es de alguna forma homosexual?

Lic. Yannelis: Eliz el bisexual se puede interpretar como un término medio entre las otras orientaciones sexuales, pues el sujeto siente atracción y se satisface con personas de ambos sexos. Cuando tiene relaciones sexuales con sujetos de su mismo sexo, está teniendo conductas homosexuales, pero no está dentro de esta categoría porque ahí se encuentran los que practican solamente con su igual.

: Hay un término que últimamente se ha hecho bastante popular, la heteroflexibilidad, referido a los individuos identificados como hetero pero que tienen esporádicamente relaciones homosexuales. ¿Es eso parte de la "apertura" que signa estos tiempos? ¿O es que esas personas no están plenamente identificadas con una orientación sexual?

Lic. Alekos estas personas no tiene una identificación sexual definida porque pueden tener una represión latente de su orientación sexual, pues realmente el heterosexual es una persona que tiene una atracción hacia el sexo opuesto.

A: Entonces, ¿la "indefinición" también define a los tiempos que corren? ¿O es que ahora hay personas más curiosas y desinhibidas que antaño?

: Alekos la indefinición siempre ha existido, la sociedad es lo que ha cambiado, con el respeto de los derechos sexuales donde se prioriza el bienestar y la sexualidad plena. Lo importante radica en el autoconocimiento, en el disfrute sexual y la solución de posibles conflictos.