Reparación del Mercado Centro: Proyectos, solo proyectos

Mercado Centro en los primeros años. Fotos: Cortesía del arquitecto Fernando Gómez

Guantánamo lo vio erigirse, impetuoso y ecléctico, el 19 de enero de 1921. Con su construcción, el reconocido arquitecto José Leticio Salcines daba vida a una de las edificaciones más representativas de la urbe guantanamera.

Pretendían sus patrocinadores convertirlo en un mercado de abasto que eliminara los comerciantes ambulantes y acogiese la compra-venta de productos agrícolas de las montañas.

El desorden público que entonces producían los vendedores en la calle Los Maceo, unido a la desregulación y falta de higiene reinantes, obligaron a centralizar estos servicios a fines del ordenamiento comercial y urbano.

Con este fin nació la Plaza del Mercado, un espacio simétrico y rectangular compuesto por cuatro áreas con cubierta de hormigón armado, que se unen por un paso peatonal y de acceso a pequeños vehículos de carga. Cúpulas nervadas adornan sus esquinas y en la parte superior de las puertas, esculturas realizadas por el español José María Cantalapiedra, maestro de obra y decorador, representan imágenes de la mitología grecolatina.

Casi un siglo después de su inauguración, la escasez de materiales de restauración y construcción apropiados, el déficit presupuestario y por qué no, la falta de voluntad conservadora, se adueñan nuevamente de este establecimiento monumental, pertenencia de la Empresa Municipal de Comercio, en cuyos planes no figura, a corto plazo, la reparación capital del inmueble.

Según Raulise López, del Departamento de Inversiones de la empresa propietaria, ya la proyección y preparación de esta obra se hizo, incluida la documentación, “pero no se trata de cualquier inversión, esta es grande y con divisa incluida”.

A propósito la arquitecta Nayela Corrales Lobaina, especialista en ordenamiento urbano, reconoce que “de eso se viene hablando hace rato, pero está paralizado hace un tiempo y nadie sabe en qué fase se encuentra”.

¿Debo asumir que colapsará ante nosotros un Monumento Local, sin que nadie haga nada por impedirlo? ¿Debo entender que por ser un proyecto caro, se dejará perder lo que después costará más reconstruir? ¿Qué pasaría si un inversor extranjero, a la luz de las nuevas regulaciones, divisara en el establecimiento la ventajosa fuente de negocios que es?

Mientras proyectistas, asesores, asistentes, inversionistas y ejecutores salvan cada cual su responsabilidad en el asunto, las paredes del Mercado caen por pedazos, la suciedad se adueña, los vendedores improvisan tarimas y parte del andamiaje de las Noches guantanameras, de conjunto con materiales de construcción allí depositados ocupan –por no decir obstruyen- espacios necesarios para la actividad mercantil.

Mercado Centro en la actualidad. Fotos: Cortesía del arquitecto Fernando Gómez

Como parte del Programa de Desarrollo Local se hicieron varias propuestas, de las cuales se aprobó finalmente, la idea de convertir el espacio en una suerte de Bazar o Complejo Comercial en cuyo seno coexistieran, para bien de la competencia y la calidad de los servicios, varias formas de gestión.

Finalmente resultó seleccionado, al amparo del Grupo de Desarrollo Integral de la Ciudad y aprobado por el Consejo municipal de la Administración desde 2015, un diseño del Arquitecto Fernando Gómez, de la Empresa de Proyectos e Ingeniería Guantánamo, que pretende devolver la vida al coloso.

En el marco del Programa, se gestó esta idea de convertirlo en un mercado multifuncional, abrigo de variadas ofertas y servicios que no solo rescatan la idea fundacional, sino que le otorgan la frescura de los nuevos tiempos, respetando los valores patrimoniales del inmueble y añadiéndole toques de modernidad.

Incluso, otras alternativas, generadas como tesis de grado por jóvenes arquitectos graduados de la Universidad de Oriente, en Santiago de Cuba, también presentan vías de solución para salvar al emblemático inmueble.

Pero como dicen los abuelos que del dicho al hecho va un largo trecho. La elaboración del Plan municipal de la Economía para el año en curso no culmina aun y en tanto, no podemos hablar de presupuesto aprobado para reparar el Mercado durante 2017.

Presentes aunque alicaídas, las proyecciones de trasladar a los comerciantes agrícolas para La Punta, en la esquina de La Avenida Camilo Cienfuegos y Los Maceo, sigue siendo la intención de las autoridades responsables, las mismas que deben velar por la restauración de la Plaza del Mercado.

A la Empresa Municipal de Comercio, inversionista y propietaria, corresponde la mayor responsabilidad en la recuperación del desastre que es hoy, proceso en el que tiene que ser asesorados por la Oficina de Monumentos del Centro provincial de Patrimonio, entidad encargada de hacer valer la Ley Nº2 de Monumentos Nacionales y Locales, y su reglamento de ejecución Decreto ley 55.

La situación de deterioro de esta instalación –junto a la Casa natal de Regino Eladio Boti- fue una de las condicionantes por las que el centro histórico de la ciudad de Guantánamo no fue declarado Patrimonio Cultural, quedando apenas como Zona de Protección. Y es que no hace falta una mirada acuciosa para percibir que el Mercado ha sido varias veces maquillado, pero nunca tocados sus cimientos, ni reparado en serio, como lo demuestran las grietas en sus cúpulas, las plantaciones que a la vista se alzan desde su techo y los pedazos de su fisonomía que ya no “viven”.

En la preservación de los valores patrimoniales van también los valores socioculturales del pueblo guantanamero; una ciudad cuenta la historia de su gente en la misma medida que la gente edifica su ciudad, y si olvidamos esa historia…

Proyecto de reparación del Mercado. Fotos: Cortesía del arquitecto Fernando Gómez